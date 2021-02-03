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محافظات

مقدمة من الأورمان.. محافظ كفرالشيخ يشهد توزيع لحوم ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:59 م
محافظ كفر الشيخ يشهد
محافظ كفر الشيخ يشهد توزيع لحوم ومساعدات للأسر الفقيرة
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محمود زيدان
شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام، اليوم الأربعاء، توزيع لحوم وألحفة فايبر على 50 أرملة من الفئات المستحقة والأولى بالرعاية.

جاء ذلك بحضور المحاسب، السيد مسلم ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، والدكتورة إيمان عبد الحميد ، مدير إدارة شئون المجتمع، والعميد عصام حندولة مدير فرع الأورمان بكفرالشيخ، ومحمد شاهين، نائب مدير الفرع.

ووجه محافظ كفر الشيخ، المسئولين بالمحافظة والإدارات المعنية، وإدارة شئون المجتمع، بحصر الحالات المستحقة للمساعدة، لبدء صرف المساعدات المالية والعينية، مشيدًا بجمعية الأورمان على ما تقدمه من دعم ومساعدات للمحتاجين.

وأعلن العميد عصام حندولة، مدير فرع جمعية الأورمان بكفر الشيخ عن بدء توزيع 27 ألف طن لحوم مجمدة علي الأسر الأولى بالرعاية والأيتام والمرأة المعيلة ومتضررى العمالة غير المنتظمة تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتعليمات المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ.

وأشار محمد شاهين، نائب مدير فرع جمعية الأورمان بكفرالشيخ إلى وضع خطة للتوزيع حتى 11 مارس المقبل، خلال فترة الأمطار والركود التجاري لتعويض بعض الأسر الفقيرة بالتنسيق  مع الجمعيات الأهلية لضمان التوزيع على الأسر المستحقة  بمراكز ومدن وقرى المحافظة.
مقدمة من الأورمان.. محافظ كفرالشيخ يشهد توزيع لحوم ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية
مقدمة من الأورمان.. محافظ كفرالشيخ يشهد توزيع لحوم ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية
مقدمة من الأورمان.. محافظ كفرالشيخ يشهد توزيع لحوم ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية
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