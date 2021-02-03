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أخبار البلد

النائب محمد أبو العينين لوزير الكهرباء: يجب الاهتمام بالطاقة المتجددة والاستفادة من فروق الأسعار

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 02:54 م
محمد أبو العينين
محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب
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أ ش أ
دعا النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إلى الاستفادة من الاتفاقيات الدولية في انخفاض الأسعار في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والاهتمام بالطاقة المتجددة.


ووجه النائب محمد أبو العينين، وكيل البرلمان، التهنئة للدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قائلا: "عالم مصري نفخر به واستفدنا من خبراته في تحقيق فائض"، مضيفا خلال كلمته أمام الجلسة العامة اليوم، الأربعاء، أن استراتيجية عام 2014 بها بدائل وتوازنات يجب إعادة النظر فيها وتطويرها.


وأكد وكيل مجلس النواب أن العالم يهتم بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وعلينا الاستفادة من فروق الأسعار، مشيرا إلى أن مصر حققت إنجازا رائعا في هذا المجال.


وتابع "أبو العينين" قائلا: "يجب أن نراعي التقدم العلمي الهائل حتى لا يؤثر ذلك على الاستثمارات التي قمنا بها خلال المرحلة السابقة، ولدينا اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي تتحدث عن برامج مدعمة للدول التي تتبنى الطاقة المتجددة ومن يتقدم الأول نعطيه تسهيلات، حيث تأخرنا في هذا المجال ودول أخرى استفادت منها ونحتاج أن تكون مصر سباقة في هذه المبادرات 7".


وشدد على ضرورة تبني استراتيجية جديدة لصناعة معدات الكهرباء وتصدير المنتج بعلامة "صنع في مصر"، ولدينا كل الخامات الخاصة بصناعة المعدات الكهرباء، وتبني هذه الصناعة سينقلنا نقلة كبيرة في مجال الصادرات، مشيدا بالتنوع في مصادر الطاقة في مصر، داعيا إلى الاستفادة من الانخفاض في الأسعار.
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