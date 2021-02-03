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حوادث

شاهد.. حملات أمنية مُكثفة على الطرق لضبط حالات القيادة تحت تأثير المخدرات

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:48 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإشتراك مع الإدارة العامة للمرور ومختلف مديريات الأمن بالتنسيق مع الجهات المعنية توجيه حملات مكثفة على الطرق والمحاور بنطاق عدد من مديريات الأمن للكشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة.. وأسفرت جهود تلك الحملات على مستوى محافظات ( القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية - الدقهلية – المنوفية - الشرقية – الغربية – البحيرة - الإسماعيلية - بورسعيد– مطروح – الفيوم – بنى سويف – المنيا – قنا - الأقصر - أسوان) عن فحص (940) حالة بين السائقين .. تبين إيجابية (70) حالة.
            
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وتواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها فى فحص قائدى المركبات لحماية أرواح المواطنين.

وذلك فى إطار جهود أجهزة الوزارة لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من الحوادث المرورية ومسبباتها خاصةً تعاطى المواد المخدرة بين سائقى المركبات ، وذلك من خلال حملات مرورية مُكبرة على مستوى الجمهورية  للكشف عليهم والتحقق من سلامتهم حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.
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