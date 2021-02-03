على مدار يومين.. وزيرة البيئة تزور محافظة البحر الأحمر في جولة تفقدية لمتابعة عدد من الملفات

تستقبل محافظة البحر الأحمر اليوم الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حيث تقوم ب جولة تفقدية لعدد من المحميات الطبيعية ومقر الفرع الإقليمى لجهاز شؤون البيئة بالمحافظة، كما ستلتقى بمحافظ البحر الأحمر لمناقشة عدد من الموضوعات المشتركة وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة البيئة ومحافظة البحر الأحمر.





يتضمن الاجتماع مناقشة خطة إدارة منظومة المخلفات الصلبة في المحافظة، بالإضافة إلى مخلفات الصيد والصيد الجائر، كما ستتم مناقشة عمليات تطوير الشمندورات، بالإضافة إلى تنسيق الجهود بين وزارة البيئة ومحافظة البحر الأحمر للحفاظ على منطقة صمداى لما تحويه من درافيل وشعاب مرجانية وكائنات بحرية.





وستقوم وزيرة البيئة خلال الزيارة بعقد اجتماع مع مدير فرع البحر الأحمر ومديرى المحميات الطبيعية، كما ستلتقى خلال جولتها بمسؤولى جمعية الحفاظ على بيئة البحر الأحمر «هيبكا»، وستعقد وزيرة البيئة اجتماعا مع عدد من السادة نواب البرلمان بالمحافظة وعدد من الصيادين بالبحر الأحمر للاستماع إلى مشاكلهم للتوصل إلى حلول مناسبة.





وأكد مصدر بمحميات البحر الاحمر أن هناك عدد من الملفات الهامة ومن المتوقع أن تناقشها الوزيرة مع العاملين بالفرع الاقليمى ومحميات البحر الاحمر ومنها تجاوزات بيئية تم رصدها خلال الفترة الماضية مثل تنظيم رحلات الصيد المخالفة لصيد الغزال والأرانب والطيور بالمحمية وغياب الرقابة لعدم وجود امكانيات مع المساحة الكبيرة للمحمية وعدم وجود موظفين بالعدد الكافى.





كذلك ملف بالدعاوي القضائية المرفوعة من العاملين بالمحميات والفرع الإقليمي للبيئة بالبحر الأحمر ضد الوزيرة بسبب توقف صرف البدل النقدي ورفع جنح عدم تنفيذ أحكام قضائية حيث تواجه الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ٥٠ دعوى قضائية للمطالبة بصرف البدل النقدي المتوقف للعاملين بالبحر الأحمر منذ ١٤ شهرا حيث رفضت وزارة البيئة تنفيذ هذة الاحكام القضائية النهائية التي حصل عليها عدد من العاملين بجهاز المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر والفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالغردقة.





وأيضا من الموضوعات البيئية التى تحتاج لحلها ومن المتوقع طرحها على الوزير تعطل عمل لنشات الدوريات البيئية لوقف تراخيصها وكذلك تكرار حوادث نفوق الدلافين والكائنات المهددة بالانقراض والصيد الجائر بالشباك الممنوعة والمدفن الصحى بالقصير وتأخر الموافقات البيئية للتنقيب عن الذهب بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة استخراج الموافقات البيئية التي تتطلبها تصاريح التنقيب عن خام الذهب بالبحر الأحمر.