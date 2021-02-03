ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

التعليم العالي: بدء تطعيم الفرق الطبية بمتشفيات العزل بلقاح كورونا

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 02:04 م
المستشفيات الجامعية
المستشفيات الجامعية
Advertisements
نهلة الشربيني
شهدت المستشفيات الجامعية تغيرات عدة على مدار الأيام الماضية بالتزامن مع بدء الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، حيث اتبعت استراتيجية جديدة كما بدأت تسجيل أسماء الأطقم الطبية التي ستتلقى لقاح كورونا داخل المستشفيات.

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أنه جار حاليا تسجيل أسماء الأطباء بمستشفيات العزل الذين يتعاملون بشكل مباشر مع مصابي فيروس كورونا المستجد للحصول على تطعيم لقاح كورونا. 

اقرأ ايضا:

وأضاف "عبد الغفار" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن التطعيم بلقاح كورونا اختياري وليس إلزاميا على الأطباء، مشيرا إلى أن الأولوية في منحه ستكون للأطباء الذين يتعاملون بشكل مباشر مع الحالات المصابة، ومن بعدهم باقي الأطباء في المستشفيات الجامعية. 


وأوضح رئيس المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية أن كل مستشفى جامعي بدأت برصد أعداد الراغبين في التطعيم بلقاح كورونا، عبر أجهزة لاب توب تم توفيرها داخل المستشفيات ، ومن ثم إخطار وزارة التعليم العالي بالأسماء ومن بعدها سيتم اعطائهم اللقاح على الفور .

وفي ذلك السياق فقد أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوضع في المستشفيات الجامعية هادئ ولا قلق فيما يخص تزايد اعداد فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة مازالت في الحدود الآمنة ومازالت تتناسب مع السعة الاستعابية لمستشفيات العزل ولا حاجه التوسع في المستشفيات حتى الأن.

وأضاف عبد الغفار ،  أن المستشفيات الجامعية تستقبل جميع المواطنين،  موضحًا أن هناك استراتيجية جديدة اتبعتها هذه المستشفيات في الموجة الثانية من كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد النجاح في الأولى.. المستشفيات الجامعية تضع خطة جديدة للتعامل مع الموجة الثانية من كورونا

المستشفيات الجامعية 2020.. نجاح منقطع النظير في مواجهة موجة كورونا الأولى.. وخطة جديدة للتعامل مع الثانية

حسام عبد الغفار: المستشفيات الجامعية فيها أماكن عزل للأطفال

المستشفيات الجامعية تتخذ استراتيجية جديدة في التعامل وسط أزمة كورونا.. وتغيرات ببعض إداراتها .. والتعليم العالي: زيادة الحالات في الحدود الآمنة

عبد الغفار: استراتيجية جديدة بالمستشفيات الجامعية خلال أزمة كورونا

المستشفيات الجامعية عن الموجة الثانية لكورونا: الوضع مطمئن حتى الآن

ترشيحاتنا

تجديد حبس الناشط علاء عبد الفتاح لنشره أخبارا كاذبة

عروس تعانق حبيبها السابق أمام عيني عريسها.. شاهد ردة فعله | فيديو

سارة الشامي تهنئ والدها بعيد ميلاده

تعرف علي مدة غياب فرجاني ساسي عن مباريات الزمالك عقب طرده أمام غزل المحلة

بعد نفي التضامن قطع معاش المطلقات.. شروط وخطوات الحصول عليه

بعد تراجع أمس.. أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شحن أول دفعة تويوتا كامري 2021 هايبرد للخليج.. صور

نشرة المرأة والصحة.. نوع من البقول يحارب تشوهات الجنين.. أبرز 4 طرق طبيعية لتبييض أسنانك

على طريقة ياسمين صبري.. نادين نسيب نجيم تحتفل بهدية من ماركة مستحضرات تجميل عالمية