التعليم العالي: بدء تطعيم الفرق الطبية بمتشفيات العزل بلقاح كورونا

شهدت المستشفيات الجامعية تغيرات عدة على مدار الأيام الماضية بالتزامن مع بدء الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، حيث اتبعت استراتيجية جديدة كما بدأت تسجيل أسماء الأطقم الطبية التي ستتلقى لقاح كورونا داخل المستشفيات.
أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أنه جار حاليا تسجيل أسماء الأطباء بمستشفيات العزل الذين يتعاملون بشكل مباشر مع مصابي فيروس كورونا المستجد للحصول على تطعيم لقاح كورونا.
اقرأ ايضا:
وأضاف "عبد الغفار" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن التطعيم بلقاح كورونا اختياري وليس إلزاميا على الأطباء، مشيرا إلى أن الأولوية في منحه ستكون للأطباء الذين يتعاملون بشكل مباشر مع الحالات المصابة، ومن بعدهم باقي الأطباء في المستشفيات الجامعية.
وأوضح رئيس المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية أن كل مستشفى جامعي بدأت برصد أعداد الراغبين في التطعيم بلقاح كورونا، عبر أجهزة لاب توب تم توفيرها داخل المستشفيات ، ومن ثم إخطار وزارة التعليم العالي بالأسماء ومن بعدها سيتم اعطائهم اللقاح على الفور .
وفي ذلك السياق فقد أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوضع في المستشفيات الجامعية هادئ ولا قلق فيما يخص تزايد اعداد فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة مازالت في الحدود الآمنة ومازالت تتناسب مع السعة الاستعابية لمستشفيات العزل ولا حاجه التوسع في المستشفيات حتى الأن.
وأضاف عبد الغفار ، أن المستشفيات الجامعية تستقبل جميع المواطنين، موضحًا أن هناك استراتيجية جديدة اتبعتها هذه المستشفيات في الموجة الثانية من كورونا.