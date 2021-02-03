التعليم العالي: بدء تطعيم الفرق الطبية بمتشفيات العزل بلقاح كورونا

شهدت المستشفيات الجامعية تغيرات عدة على مدار الأيام الماضية بالتزامن مع بدء الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، حيث اتبعت استراتيجية جديدة كما بدأت تسجيل أسماء الأطقم الطبية التي ستتلقى لقاح كورونا داخل المستشفيات.





أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أنه جار حاليا تسجيل أسماء الأطباء بمستشفيات العزل الذين يتعاملون بشكل مباشر مع مصابي فيروس كورونا المستجد للحصول على تطعيم لقاح كورونا.





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وأضاف "عبد الغفار" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن التطعيم بلقاح كورونا اختياري وليس إلزاميا على الأطباء، مشيرا إلى أن الأولوية في منحه ستكون للأطباء الذين يتعاملون بشكل مباشر مع الحالات المصابة، ومن بعدهم باقي الأطباء في المستشفيات الجامعية.









وأوضح رئيس المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية أن كل مستشفى جامعي بدأت برصد أعداد الراغبين في التطعيم بلقاح كورونا، عبر أجهزة لاب توب تم توفيرها داخل المستشفيات ، ومن ثم إخطار وزارة التعليم العالي بالأسماء ومن بعدها سيتم اعطائهم اللقاح على الفور .



