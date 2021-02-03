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تعليم

الجامعة اليابانية: ابتكار روبوت آلي يساعد المرضي ذوي الأطراف السفلية الضعيفة على الحركة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 02:17 م
الجامعة اليابانية
الجامعة اليابانية
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أحمد بسيوني

أعلنت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا عن نجاح فريق بحثي في ابتكار روبوت آلي يساعد المرضي ذوى الأطراف السفلية الضعيفة على الحركة.

وذكرت الجامعة، في بيان اليوم الأربعاء، أن الروبوت سيساعد المرضى على القيام بوظائف متعددة مثل المشي والوقوف من وضع الجلوس، كما ينقل جسم المرضي المقعدين من الفراش إلى الكرسي المتحرك .

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وأثنى الدكتور أحمد الجوهرى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا على جهود الفريق البحثى ونجاحه فى ابتكار الروبوت، بخبرات مصرية يساعد المرضى على الحركة، مشيرًا إلى أن الجامعة تعتمد في سياستها على الاستفادة من النموذج الياباني في "التعلم النشط المبني على التجريب والابتكار" المعتمد على البحث العلمي والتطبيق العملي ومنهجية حل المشكلات.

وأوضح الدكتور سامي فريد محمد عسل المشرف على المشروع البحثى ان الروبوت يتكون من جزئين الاول هو المشايه الفعالة وهى عبارة عن قاعده متحركة تستخدم في أداء الأنشطة التي تتعلق بالمشي والانتقال، اما الجزء الثاني وهو الآلية الميكانيكية المساعدة التى تساعده في أداء الأنشطه التي تتعلق بالوقوف من وضع الجلوس ورفع جسم المريض وهذه الآلية تعتمد علي استخدام مناور آلي متوازي مبتكر له قدرة حمل عالیه بالمقارنة بوزنه و كذلك مساحة عمل مناسبة لأداء ھذه الأنشطة وله ثلاث درجات كافیة لتوفیر أنماط الحركة الطبیعیة.


يذكر أن الجامعة تنفرد بتخصصات أكاديمية بينية متفاعلة مع كافة القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية، وهي جامعة بحثية من الطراز الأول حسب المعايير العالمية، موضحا ان هناك اولوية للأبحاث التطبيقية التى تساهم فى خدمة المجتمع.

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