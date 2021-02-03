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رياضة

المستكاوي يكتب روشتة فوز الأهلي أمام الدخيل القطري

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:50 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كتب حسن المستكاوي، الناقد والمحلل الرياضي، روشتة فوز فريق الأهلي غدا، الخميس، أمام الدخيل القطري في ربع نهائي كأس العالم للأندية في قطر.


وكتب المستكاوي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شخصية الأهلي القوية هي مفتاح مباراته مع الدحيل.. والشخصية هي مزيج من التاريخ والشعبية والبطولات والنجوم والثقة بالنفس.. والشخصية القوية في المباريات الكبيرة تعني المبادرة والسيطرة.. شخصية الأهلي هي نجمه الأول وعلى كل لاعب بالفريق تذكر ذلك".


وأضاف: "لعب بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي، مع السد القطرى قبل ٢٥ سنة، لكن هل يكفي ذلك للقول بأنه يعرف الكرة القطرية الآن جيدا أم أن خبرته كمدرب هي أهم ما سيواجه به الدحيل غدا".


وسيواجه الأهلي نظيره الدحيل القطري في تمام الساعة السابعة مساء في ربع نهائي كأس العالم للأندية.
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