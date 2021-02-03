خبر سار لجماهير ليفربول.. جوتا يقترب من العودة للملاعب.. صور

يواصل النجم البرتغالي دييجو جوتا، مهاجم ليفربول، التعافي من إصابة الركبة والتي لحقت به في ديسمبر الماضي خلا مواجهة إف سي ميتلاند الدنماركي بدور المجموعات بمنافسة دوري أبطال أوروبا.





ونشر الموقع الرسمي لليفربول، تحديثا بشأن إصابة اللاعب البرتغالي، وقال أن اللاعب يواصل برنامج التعافي من إصابة الركبة، في مركز تدريبات الريدز.





كما أشار الموقع الرسمي إلى أن جوتا أحرز تقدمًا جيدًا في مرحلة التعافي، وأنه قام ببعض التدريبات المنفردة في الصالة الرياضية لمركز تدريب ليفربول، وذلك بتوجيهات من كريس مورجان طبيب الفريق.





وعانى ليفربول في غياب جوتا، وغاب عن التهديف في 4 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي، قبل أن يفك النحس التهديفي خلال مباراة توتنهام الماضية.





ومن المقرر أن يلتقي ليفربول مساء اليوم الأربعاء، مع برايتون على ملعب أنفيلد في مواجهة ستقام ضمن منافسات الأسبوع 22 من الدوري الإنجليزي.