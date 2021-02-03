إطلاق صافرات الإنذار في مبنى السفارة الأمريكية في بغداد

أفاد مصدر أمني عراقي، بإطلاق صافرات الإنذار في مبنى السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد.









ووفقا لـ "السومرية نيوز" العراقية، قال المصدر في تصريح خاص، إن "صافرات الإنذار سمعت داخل قاعدة التوحيد الثالثة بالسفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء.









وأوضح المصدر، أن "إطلاق الصافرات يعد إجراءً تجريبيا من قبل السفارة الأمريكية".









وفي وقت سابق، أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق، عن تخصيص نحو 20 مليون دولار، لتأمين المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.









وقالت السفارة، في بيان صدر عنها، إن "الولايات المتحدة خصصت ما يقارب 20 مليون دولار أمريكي لدعم الحكومة العراقية بتأمين المنطقة الدولية"، مضيفة أن "هذا الدعم يشمل تمويل فريق من المهندسين المدنيين لإجراء دراسة استقصائية شاملة لنقاط الدخول الحالية إلى المنطقة، ووضع خطط لبوابات جديدة".









وأفادت السفارة بأن "العميد جون تايكرت"، كبير مسئولي الشئون الدفاعية في سفارة الولايات المتحدة، قدم، اليوم، التقرير النهائي من فريق المسح إلى اللواء الركن "حامد مهدي الزهيري"، قائد الفرقة الخاصة المسئولة عن أمن المنطقة الدولية، لافتة إلى أن هذا يعد إنجازًا مهمًا لتأكيد المشروع التعاوني الجاري حاليًا لتعزيز أمن المنطقة الدولية لبغداد، وتأمين مقر الحكومة العراقية.







