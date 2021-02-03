نشرة المرأة والصحة.. نوع من البقول يحارب تشوهات الجنين.. أبرز 4 طرق طبيعية لتبييض أسنانك





علاج للخمول وكثرة النوم، إذا كنت تعاني من اضطراب النوم والشعور بالخمول والكسل خلال ساعات النهار مما يعطل وتيرة حياتك ويجعلك غير قادر على ممارستها بشكل طبيعي وتتسبب في تدني مستوا في الحياة العملية وتفقد التركيز خلال ساعات النهار؛ فهناك أ سباب عديدة للمعاناة من الخمول والكسل أثناء ساعات النهار يجب التغلب عليها حتى يتمكن الفرد من ممارسة حياته بنشاط، وفقا لما أورده موقع " stylecraze" .





نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرزها خلال التقرير التالي...