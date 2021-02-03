نشرة المرأة والصحة.. نوع من البقول يحارب تشوهات الجنين.. أبرز 4 طرق طبيعية لتبييض أسنانك
الأربعاء 03/فبراير/2021 - 02:00 م
تبيض الاسنان
نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرزها خلال التقرير التالي...
علاج للخمول وكثرة النوم، إذا كنت تعاني من اضطراب النوم والشعور بالخمول والكسل خلال ساعات النهار مما يعطل وتيرة حياتك ويجعلك غير قادر على ممارستها بشكل طبيعي وتتسبب في تدني مستوا في الحياة العملية وتفقد التركيز خلال ساعات النهار؛ فهناك أسباب عديدة للمعاناة من الخمول والكسل أثناء ساعات النهار يجب التغلب عليها حتى يتمكن الفرد من ممارسة حياته بنشاط، وفقا لما أورده موقع " stylecraze".
عادات يومية تقومين بها تسبب تأثيرًا على عضلات الوجه وإصابتك
بالشيخوخة
وتجاعيد الوجه
.. إليك أبرزها وفقا لموقع برايت سايد:
فوائد عديدة لتناول العدس
لصحتك فهو غنى بالفيتامينات والمعادن والبروتينات والألياف لذا يعد غذاء مثاليا للمرأة الحامل .. إليك أبرز فوائد تناول العدس وفقا لموقع بولد سكاى الهندى:
يعد تبييض الأسنان أحد الاهتمامات الرئيسية لدى الناس هذه الأيام، فعندما يتعلق الأمر بالأسنان البيضاء فإن تنظيف الأسنان ليس فقط هو الذي يمكن أن يساعد ولكن هناك علاجات أخرى تبين أنها مفيدة في نفس الوقت، فربما لاحظت ترسبًا غريبًا على أسنانك بعد تناول جميع وجباتك، مما يجعل الأسنان تظهر باللون الأصفر، فإلى جانب صحتك من المهم أيضًا الحفاظ على أجزاء الجسم الصغيرة والحساسة مثل الأظافر والأسنان، ويمكن أن تساعدك العلاجات الطبيعية في علاج هذه المشكلات.
الحصول على بطن مشدودة
وقوام مثالي هو حلم كل سيدة، ولأن أغلبهن يبحثن عن الوصفات الطبيعية التي ليس لها أعراض جانبية، قدمت رضوى الشربيني من خلال برنامجها "هي وبس" المذاع على قناة "cbc سفرة" 4 وصفات طبيعية للتخلص من دهون البطن في 12 يوما فقط.