ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بإطلالة أنيقة.. مي سليم تتألق في أحدث ظهور لها

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 02:13 م
مي سليم
مي سليم
Advertisements
ندى فكري
نشرت الفنانة مي سليم صورة  لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت مي سليم في الصورة بإطلالة سوداء انيقة مما لفت انتباه متابعيها.

ويعرض حاليا للنجمة مى سليم مسلسل "ضربة معلم" من  تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وبطولة محمد رجب، ومي سليم، ومحمد نجاتي، ورياض الخولي، ورانيا فريد شوقي، وهاجر أحمد، ومحمد عز، ومحسن منصور، وسلوى عثمان، وأنعام سالوسة، وياسمين البشبيشي، ودعاء حكم دعاء رجب، ومحمد الصاوي، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار شعبي.

ويعتبر مسلسل "ضربة معلم" التعاون الثاني بين الثلاثي محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح بعد النجاح الذى حققوه في مسلسل "الأخ الكبير"، وشارك فى بطولته عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيري، هاجر أحمد، إيهاب فهمي، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور.
بإطلالة أنيقة.. مي سليم تتألق في أحدث ظهور لها
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الانتهاء من تصوير مسلسل "ضربة معلم" خلال أيام

مي سليم تظهر بإطلالة شتوية على انستجرام

شاهد.. رانيا فريد شوقي بإطلالة رياضية من أعلى كوبري ستانلي

يومان يفصلان فريق "ضربة معلم" على الانتهاء من التصوير

محمد رجب ينشر صورة من كواليس "ضربة معلم"

لوك الشخصية .. محمد رجب يبهر متابعيه من كواليس ضربة معلم

ترشيحاتنا

جيرانه لا يرحبون به.. مسئول محلي يتوسط لـ ترامب للإقامة في مسكنه بولاية فلوريدا

المستكاوي يكتب روشتة فوز الأهلي أمام الدخيل القطري

بعد تألقه في أول مباراة مع جالاتا سراي التركي.. مصطفى محمد: أنا شخص متعطش للنجاح والبطولات

الصحة: أرقام الإصابات المعلنة هى الموجودة بمستشفيات الصدر والعزل والحميات

فيفا يعلن حكام مباراة الأهلي والدحيل فى كأس العام للأندية

التعليم تكشف عن وجود مدارس بلا مصاريف في مصر .. وتؤكد: ندعم طلابها ماديا مقابل هذا الشرط

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شحن أول دفعة تويوتا كامري 2021 هايبرد للخليج.. صور

نشرة المرأة والصحة.. نوع من البقول يحارب تشوهات الجنين.. أبرز 4 طرق طبيعية لتبييض أسنانك

على طريقة ياسمين صبري.. نادين نسيب نجيم تحتفل بهدية من ماركة مستحضرات تجميل عالمية