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فيديوجراف| لليوم الخامس على التوالي عقار فيصل يواصل الاشتعال

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:04 م
صدى البلد
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إسلام عبد الهادي
لليوم الخامس على التوالي تستمر الأدخنة في التصاعد من عقار فيصل الذي نشب فيه النيران نهاية شهر يناير 2021.

العقار الذي يحتوى 108 شقة سكنية اندلعت فيه النيران داخل مخزن في قبو العقار الذي كان مستغلا في تصنيع الأحذية.

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وعلى الرغم من محاولات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، إلا أن جهودها باءت بالفشل نتيجة عدة عوامل منها تصميم المخزن الذي لا يحتوي على أي منافذ سوى مدخل واحد فقط، إلى جانب طلب لجنة من كلية الهندسة بإيقاف عملية إخماد الحريق خوفا من انهيار العقار.

من خلال الفيديوجراف التالي تعرف على تفاصيل جديدة كشفتها التحقيقات حول عقار فيصل المحترق، وأسباب الحريق.
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