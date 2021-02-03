"الحركة الوطنية" تحتفل بتخرج 40 شابًا من البرنامج التدريبي الأول للتأهيل.. ويمنحهم شهادات اجتياز

عقد حزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة رؤوف السيد علي رئيس الحزب حفل ختام للبرنامج التدريبي الأول والذي سعد تخريج 40 شابا من كوادر وأعضاء الحزب وأيضا من خارج الحزب وتم تكريم الخريجين وعدد من المشاركين في حفل أقيم بالقاعة الرئيسية للحزب بمقر مصر الجديدة البرنامج التدريبي الأول للتأهيل والتدريب انعقد تحت رعاية امانة الحزب بمحافظة القاهرة وتحت رعاية رؤوف السيد على رئيس الحزب وبالتعاون مع أمانات الشباب والمرأة والمجالس المحلية وذلك بمقر الأمانة العامة.





وتضمن البرنامج أربعة ورش عمل وندوات وهي " مبادئ الإدارة المحلية " والتي حاضرها الدكتور كريم نورالدين أمين المجالس المحلية بالحزب وأعقبها ورشة ثانية حول " أهمية التحول الرقمي في إدارة المحليات " والتي حاضرها الدكتور رجب خميس إستشاري التدريب وخبير التحول الرقمي ثم ندوة موسعة عن " إدارة الحملات الانتخابية " والتي حاضرها وجيه صادق خبير إدارة الحملات الانتخابية، واختتم البرنامج بندوة " الاقتصاد المصري .. مشاكل مزمنة وحلول جذرية ومستدامة " والتي حاضرها دكتور مهندس أحمد رؤوف مستشار رئيس الحزب للشئون السياسية والاقتصادية حيث تم في نهاية البرنامج التدريبي عقد حفل اختتام وتكريم خريجي البرنامج ومنحهم شهادات تقدير وشهادات اجتياز البرنامج بنجاح.





وقال الدكتور مهندس أحمد رؤوف مستشار رئيس الحزب للشئون السياسية والاقتصادية إن الاقتصاد الحر في فترة التسعينات كان بدون ضوابط مما أدى إلى حدوث كثير من المشكلات، ولا يوجد مصطلح علمي اسمه " جشع التجار " ولكنه ناتج عن خلل في النظام الاقتصادي وضوابطه ومؤشرات هذا الاقتصاد لا تمثل حالة المواطن فعلى الرغم من صعود المؤشرات لكن كثير من المواطنين لا يمكنهم الشعور بالتحسن لذلك يجب وضع ضوابط ناجزة وعملية لضمان حركة الاقتصاد.





وأكد أحمد رؤوف أن تخفيض فوائد البنوك قرار جيد لتشجيع الاستثمار ولكن توقيته خطأ بالإضافة لعدم وجود بدائل، حيث يجب السماح بوجود حلول ابتكارية لتشجيع الاستثمار وإنشاء الشركات مساهمة وطنية تقوم بالاستثمار في المجالات المختلفة، وتابع مستشار رئيس الحزب للشئون السياسية والاقتصادية: إن الأفكار ليست حكرًا على أحد ولذلك يجب اتاحة الفرص للجميع للاستثمار وفق الضوابط المتفق عليها، حتى يكون العرض والطلب حقيقي مبني على واقع، وحتى يكون الطلب مبني على قيمة حقيقة ولا يتحول السوق لنظام مضاربة.





وشدد أحمد رؤوف على ضرورة وضع الضوابط الحقيقية في مجالات الإسكان والصحة والتعليم والمواصلات باعتبارها مسألة أمن قومي تؤثر على استقرار المواطن والاقتصاد القومي، لافتًا إلي أن المصانع قائمة على رأس المال والآلات ليست قائمة على الأيدي العاملة وأن المجالات الخدمية تستوعب فرص عمل أكثر لذلك يجب الموازنة بين المجالين حسب احتياجات الدولة وتحقيق الميزة النسبية في المجال القابل للاستثمار والتفوق، ويجب تغير النظرة للقطاع الخاص واشراكه والاهتمام بالمشروعات الصغيرة المتوسطة وتقديم لها الدعم وتشجيعها من خلال تخفيف الضرائب وتقديم لها التسهيلات على أساس العمالة المشغلة والقيمة التي يضيفها إلى المجتمع.





وشدد الدكتور رؤوف علي أن أهم حاجة في الاقتصاد هو الكيانات الصغيرة والمتوسطة فهي العمود الفقري لاقتصاديات العالم ولناخذ مثالا في " الاقتصاد الالماني " فهو اقتصاد قوي ومتوازن وراسخ وعالمي ورغم ذلك مبني علي الاقتصاد الصغير والمتوسط وقام بتوسيع القاعدة بحيث لا تعتمد علي واحد او اتنين او مجموعة تحتكر قطاع بعينه وتحرم الاخرين منه بل لا بد وأن تكون القاعدة عريضة جدًا فهذا هو الذي يحمي اقتصاد الدولة ويسندك وقت الأزمات ولا يسمح بتحكم فئة بعينها وبالتالي لابد من تشجيع الكيانات الصغيرة والمتوسطة وهذا هو الاصل ، ونحن في مصر كدولة دولة غنية جدًا بالموارد والأفراد لا دولة في منتهي الغني ولكن تبقي القدرة علي صناعة الضوابط وبالاخص في التشريع وهو من يضمن توجية الاموال وتوجيه الموارد التوجيه الصحيح وأن نعظم من المشاركة البشرية في ظل هذه الضوابط ومنع الاتجار والمضاربة في الأساسيات ووضع ضوابط لهذه الأساسيات وهي " الإسكان الصحة التعليم المواصلات"، فالضوابط ليست اختراع وعلينا ان ننظر لتجارب الدول الأخرى وناخد منها ما يفيدنا وما يتناسب معنا لكننا وللأسف لا نعترف بتجاوب الآخرين وكأننا نريد اختراع العجلة من جديد وهذا خطأ كبير.





شارك بالحضور عدد من قيادات وكوادر الحزب منهم رؤوف السيد علي رئيس الحزب واللواء أحمد البلتاجي نائب رئيس الحزب والدكتور أحمد الضبع نائب رئيس الحزب والأمين العام والنائب هاني العسال عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس الحزب والدكتور أحمد نشأت أمين الشباب والأستاذ مدحت نبيل أمين العاصمة ومستشار رئيس الحزب والدكتور كريم نورالدين أمين المجالس المحلية والدكتور مصطفى أبو زيد أمين اللجنة الاقتصادية والنائب عبداللاه عبد الحميد أمين عام التنظيم والدكتورة رضوة مصطفى عضو الهيئة العليا للحزب والأستاذة نهاد خيرالله أمين المرأة والدكتورة حنان الشاذلي مساعد رئيس الحزب والأستاذ وائل حوار أمين التواصل السياسي والأستاذة سامية فوزي أمين التواصل الاجتماعي ولفيف من قيادات الحزب والشباب المشاركين في البرنامج التدريبي.