كثيرون شككوا في نجاح مصر.. حسن مصطفى يكشف كواليس مونديال اليد

قال حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، إن الدولة قامت بعمل ضخم أشاد به العالم كله خلال تنظيم مونديال كرة اليد في مثل تلك الظروف التي تجتاح العالم لتفشي وباء كورونا، والتي استطاعت ان تخرج منها مصر بصورة مشرفة واستحقاق كبير، و قامت فيه وزارة الصحة بدور عظيم حافظ على سلامة جميع المشاركين في البطولة من منتخبات وبعثات ومتطوعين.

ووجه رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، خلال مؤتمر صحفي لتكريم قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة بعد نجاح مونديال اليد، الشكر للدولة المصرية وعلى راسها القيادة السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا على أنه تم توفير كل متطلبات البطولة بكافة الإمكانيات، لافتا الي انه قبل تنظيم البطولة كان لأول مرة في التاريخ تم تأجيل الدورة الأوليمبية بدلا من 2020 إلى 2021، وكان هناك شك في إقامة مونديال كرة اليد لهذا العام.

وأشار إلى أن الدولة حققت انجاز كبير لتنظيم هذا الحدث، معقبا: "العالم كله كان متابع عن كثب البطولة في مصر و90% من الاتحاد الدولي لكرة اليد مكنش عندهم ثقة في تنظيم البطولة بمصر"، ولكن تم الاشادة بهذا النجاح الباهر.









وأوضح ان الحصيلة فى النهاية هو نجاح مونديال اليد بطريقة ملحوظة وكبيرة وهى صناعة مصربة من خلال وزارة الشباب الرياضة والصحة ، و اللذين بذلا جهودا على اعلى مستوى .





وأضاف أنه كان يعيش فى سويسرا والمسؤلين ورئيس الجمهورية هناك قالوا :" احنا هنعالج الصغيرين فى السن والكبار مش تباعنا والكلام دا مش موجود فى مصر " .