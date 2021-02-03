عدادات إلكترونية خلال 5 سنوات.. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة لتركيبها

قال وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، إنه تم تركيب حوالي 10.1 مليون عداد مسبوق الدفع حتى نهاية ديسمبر 2020 يتم تصنيعها عن طريق شركات محلية، لافتًا إلى أنه يمكن شحن العدادات مسبوقة الدفع من خلال أكثر من 150 ألف منفذ على مستوى الجمهورية.





جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمخصصة لإلقاء وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، بيانه عن أداء وزارته خلال الفترة 2018 –2020.





وأضاف شاكر، أن الشركات المصنعة المصرية تنتج عدادات على أرقى مستوى، لافتًا إلى أن العدادات العادية حاليًا تقدر بنحو 27 مليون عداد، وفي سبيلنا لتغييرها خلال 5 سنوات، وجميع العدادات التي يتم تركيبها حاليا على الشبكة هي إلكترونية.





ويرصد" صدى البلد" أبرز المعلومات المهمو عن شروط وخطوات والمستندات المطلوبة لتركيب "عداد الكتروني" :





المستندات المطلوبة :

1-صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب (خلفية وأمامية)





2-عقد ملكية الوحدة المراد تركيب العداد الكودى لها بنفس بيانات البطاقة الشخصية.





3- ايصال سداد اخر ممارسة لمقدم الطلب على الوحدة المراد التوصيل لها





4- تقدم كل هذه البيانات من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء مجانا على الانترنت.





شروط تركيب العداد الالكتروني:

1- قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد الكودى لا تختلف عن قيمة العداد التقليدى. 2 - وقف العمل بنظام الممارسات للمخالفين الذين يبلغ عددهم 650 الف مواطن واستبداله بالعداد الكودى، وهو عبارة عن محضر سرقة تيار يتم تحريره بواسطة شرطة الكهرباء أو العاملين بشركات التوزيع ممن يحملون حق الضبطية القضائية.





3- الزام من يتم التعامل معهم بنظام الممارسة أى من تم تحرير محاضر لهم ويبلغ 650 ألف محضر بتركيب العدادات الكودية.





4- الغاء شرط سداد المقايسة للعقار المخالف بالكامل ليتمكن احد المواطنين من تقنين وضعه بالنسبة للكهرباء أى يمكن لمواطن تقنين وضعه بالكهرباء حتى اذا لم يلتزم باقى سكان العقار





5- السماح لشركات توزيع الكهرباء بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين بدون فوائد للتيسير عليهم وتشجيعهم على تركيب العدادات الكودية..





6- إلغاء شرط توفير غرفة محولات بالمبانى العشوائية والمخالف





7- العداد الكودى هو عداد كهرباء مسبوق الدفع ولكنه لا يحمل أسم مالك الوحدة التى يتم توصيل التيار لها ولكن يحمل رقم كودى.





8- سعر الكيلو وات ساعة لا يختلف فى العداد الكودى عن غيره ويتم محاسبة المشترك وفقا لأسعار الشرائح المعلن عنها.