ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

عدادات إلكترونية خلال 5 سنوات.. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة لتركيبها

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 02:11 م
عداد الكترونى
عداد الكترونى
Advertisements
أميرة خلف
قال وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، إنه تم تركيب حوالي 10.1 مليون عداد مسبوق الدفع حتى نهاية ديسمبر 2020 يتم تصنيعها عن طريق شركات محلية، لافتًا إلى أنه يمكن شحن العدادات مسبوقة الدفع من خلال أكثر من 150 ألف منفذ على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمخصصة لإلقاء وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، بيانه عن أداء وزارته خلال الفترة 2018 –2020.

وأضاف شاكر، أن الشركات المصنعة المصرية تنتج عدادات على أرقى مستوى، لافتًا إلى أن العدادات العادية حاليًا تقدر بنحو 27 مليون عداد، وفي سبيلنا لتغييرها خلال 5 سنوات، وجميع العدادات التي يتم تركيبها حاليا على الشبكة هي إلكترونية.

ويرصد" صدى البلد" أبرز المعلومات المهمو عن شروط وخطوات والمستندات المطلوبة لتركيب "عداد الكتروني" :

المستندات المطلوبة :
1-صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب (خلفية وأمامية)

2-عقد ملكية الوحدة المراد تركيب العداد الكودى لها بنفس بيانات البطاقة الشخصية.

3- ايصال سداد اخر ممارسة لمقدم الطلب على الوحدة المراد التوصيل لها

4- تقدم كل هذه البيانات من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء مجانا على الانترنت.

شروط تركيب العداد الالكتروني: 
1- قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد الكودى لا تختلف عن قيمة العداد التقليدى.  2 - وقف العمل بنظام الممارسات للمخالفين الذين يبلغ عددهم 650 الف مواطن واستبداله بالعداد الكودى، وهو عبارة عن محضر سرقة تيار يتم تحريره بواسطة شرطة الكهرباء أو العاملين بشركات التوزيع ممن يحملون حق الضبطية القضائية.

3- الزام من يتم التعامل معهم بنظام الممارسة أى من تم تحرير محاضر لهم ويبلغ 650 ألف محضر بتركيب العدادات الكودية.

4- الغاء شرط سداد المقايسة للعقار المخالف بالكامل ليتمكن احد المواطنين من تقنين وضعه بالنسبة للكهرباء أى يمكن لمواطن تقنين وضعه بالكهرباء حتى اذا لم يلتزم باقى سكان العقار

5- السماح لشركات توزيع الكهرباء بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين بدون فوائد للتيسير عليهم وتشجيعهم على تركيب العدادات الكودية..

6- إلغاء شرط توفير غرفة محولات بالمبانى العشوائية والمخالف

7- العداد الكودى هو عداد كهرباء مسبوق الدفع ولكنه لا يحمل أسم مالك الوحدة التى يتم توصيل التيار لها ولكن يحمل رقم كودى.

8- سعر الكيلو وات ساعة لا يختلف فى العداد الكودى عن غيره ويتم محاسبة المشترك وفقا لأسعار الشرائح المعلن عنها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بـ90 مليون دولار.. الكهرباء تكشف عن تفاصيل آخر تعاقداتها مع الجايكا اليابانية

أيمن حمزة: مصر ستصبح أول شبكة كهرباء ذكية في الشرق الأوسط

"إلحق" قبل نهاية المهلة.. المستندات والشروط المطلوبة لتركيب العداد الكودى للمبانى المخالفة

غدا آخر فرصة.. خطوات التقديم على العدادات الكودية للمبانى المخالفة

الكهرباء تعلن آليات وإجراءات التقدم لتركيب العدادت الكودية بالتقسيط.. فيديو

لا بديل عنها لتركيب العداد .. اعرف قيمة ممارسة الكهرباء وعقوبة عدم دفعها

ترشيحاتنا

أحمد فيليكس: أتمنى قدوم مهاجم كوتوكو إلى مصر عبر الأهلي.. ولم أمتلك الفرصة لإثبات نفسي مع الزمالك

دمار العالم برعاية "ريتشارد".. رد من بوتين على سيناريو الحرب النووية

معلومات لم يرها أحد.. تصريحات خطيرة من فريق منظمة الصحة العالمية في ووهان

جيرانه لا يرحبون به.. مسئول محلي يتوسط لـ ترامب للإقامة في مسكنه بولاية فلوريدا

4 أعراض شديدة الغرابة تدل على إصابتك بـ فيروس كورونا..تعرف عليها

بعد تألقه في أول مباراة مع جالاتا سراي التركي.. مصطفى محمد: أنا شخص متعطش للنجاح والبطولات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شحن أول دفعة تويوتا كامري 2021 هايبرد للخليج.. صور

نشرة المرأة والصحة.. نوع من البقول يحارب تشوهات الجنين.. أبرز 4 طرق طبيعية لتبييض أسنانك

على طريقة ياسمين صبري.. نادين نسيب نجيم تحتفل بهدية من ماركة مستحضرات تجميل عالمية