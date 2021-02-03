محافظ الشرقية يتفقد أعمال تنفيذ مشروع صرف صحي بمنيا القمح بتكلفة 210 ملايين جنيه

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أعمال تنفيذ مشروع صرف صحي قرية سنهوا، والذي يشمل إنشاء محطة معالجة بطاقة استيعابية 8 آلاف م3 / ومحطتي رفع صرف صحي بتكلفة إجمالية 210 ملايين جنيه، وذلك لتقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم لأبناء القرية والقرى المجاورة.

وقدم المهندس سامح قابيل، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي شرحًا تفصيليًا لمحافظ الشرقية ومرافقيه عن مراحل تنفيذ المشروع، مشيرًا إلى أن نسبة تنفيذ الأعمال المدنية بالروافع بلغت 60%، ونسبة تنفيذ الأعمال الإنشائية بمحطة المعالجة وصلت إلى 35%، وشبكات الانحدار إلى 55%، وجار مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات بالمشروع لسرعة الانتهاء منه طبقًا للجدول الزمني المحدد.





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وأوضح محافظ الشرقية أنه جار تنفيذ 8 مشروعات في قطاع الصرف الصحي بمركز ومدينة منيا القمح بتكلفة مليار و82 مليون جنيه، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا بتنفيذ مشروعات الصرف الصحي وتسعى لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإقامة هذه المشروعات حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين واستكمالًا لتحسين منظومة البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مما ينعكس على إحداث التنمية المستدامة في جميع القطاعات.

وقدم أعضاء برلمان شباب الشرقية الشكر لمحافظ الشرقية لإتاحة الفرصة لهم اليوم لزيارة وتفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها في قطاعات مياه الشرب والصرف والصحي والطرق والاستماع من المسئولين عن مراحل تنفيذ كل مشروع على حدة، مؤكدين أن ما يتم على أرض محافظة الشرقية من مشروعات حقيقية يمثل امتدادا لما ينفذ من مشروعات قومية على مستوى الجمهورية.

كما كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، محمود المرسي، رئيس مركز ومدينة منيا القمح، برفع تشوينات فرز القمامة المتراكمة بقطعة أرض فضاء بالطريق الدائري للمدينة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

جاء ذلك خلال تفقده لأعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الطريق الدائري بمنيا القمح، والتي تم الانتهاء منها بطول 2.7 كم وبعرض 10 أمتار لكل اتجاه بتكلفة 20 مليون جنيه، حيث تلاحظ للمحافظ وجود قطعة أرض تستخدم في تشوين وفرز القمامة ليأمر رئيس المدينة برفعها فورًا حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين ولإعادة الوجه الجمالي الحضاري للمدينة.









كان محافظ الشرقية أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل الإجراءات اللازمة للتصدي لظاهرة النبش في القمامة، والتي تؤثر بشكل سلبي على نظافة المدن، وتتسبب في إعاقة عملية النظافة وتضر بالبيئة وصحة المواطنين.