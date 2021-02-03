بتكلفة 2 مليون جنيه..محافظ الشرقية يُتابع أعمال صيانة مدرسة عبد القادر قنصوة الثانوية

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال تطوير وصيانة مدرسة عبد القادر قنصوه الثانوية بميت سهيل للوقوف علي معدلات الأداء ونسب التنفيذ وذلك لتوفير بيئة تعليمية آمنه لأبنائنا الطلاب وتحسين جودة التعليم المقدم لهم .

تفقد المحافظ محيط المدرسة والفصول المدرسية ، مشيدًا بحجم الأعمال والتجهيزات المبذولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية مما يساهم في تقليل الكثافة وزيادة عدد الفصول واستيعاب المزيد من الطلاب لإخراج جيل متعلم يخدم المجتمع وينهض به.

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واستمع محافظ الشرقية لشرح تفصيلي من المهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية عن مراحل تنفيذ المشروع حيث تمت الإشارة إلى أن المدرسة مقامة على مساحة 2164 م2 وتتكون من 5 طوابق وتضم 18 فصلًا مدرسيًا وبتكلفة مالية 2 مليون و 622 ألف جنيه ، وتم إستلام الموقع سبتمبر 2020 م وبلغت نسبة التنفيذ حتى الآن 80 % ومن المقرر نهو الأعمال ودخول المدرسة الخدمة الفعلية نهاية الشهر الجاري.

شدد المحافظ على مدير هيئة الأبنية التعليمية بضرورة متابعة الشركات المسند لها تنفيذ أعمال إنشاء وصيانة المدارس بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة مع إلزامها بالجدول الزمني المحدد لنهو تلك الأعمال طبقًا للتوقيتات المحددة مع مراعاة الجودة في العمل وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء تنفيذ الأعمال للحفاظ على صحة وسلامة العمال.

كما توجه محافظ الشرقية لتفقد مدرسة ميت سهيل للتعليم الأساسي والمُقامة علي مساحة 495 متر بتكلفة 8 مليون و 425 ألف جنية والمكونة من 4 طوابق وتضم 22 فصلًا دراسيًا , مطالبًا أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة بنشر الوعي بين العاملين والتلاميذ بضرورة الحفاظ على نظافة المدرسة وصيانتها أولًا بأول، للحفاظ على جودتها واستمرارها في تقديم خدماتها التعليمية لأطول فترة ممكنة.

أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماما كبيرًا بقطاع التعليم وتسعى المحافظة جاهدة في توفير الأراضي اللازمة لإقامة مدارس ومنشآت تعليمية عليها لتحسين العملية التعليمية ، مشيرًا إلى أنه جاري إنشاء عدد 7 مدارس ما بين إنشاء جديد وتوسع وإحلال جزئي بتكلفة إجمالية تبلغ 42 مليون و 300 ألف جنيه بمركز ومدينة منيا القمح.

رافق المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ وسعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات ورمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم والدكتور محمود عبد العظيم مدير مديرية الشباب والرياضة ومحمود المرسى رئيس مركز ومدينة منيا القمح وعدد من أعضاء برلمان شباب الشرقية.