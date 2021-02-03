مدينة زويل: دورنا تحويل مخرجات البحث العلمي لمنتج يخدم المجتمع

قال الدكتور محمود عبد ربه، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، إن المدينة تعتبر مدينة علمية متكاملة تبدأ بالجامعة والمعاهد البحثية، وكل معهد بحثي يندرج تحته عدد من المراكز البحثية، بالإضافة إلى وادي العلوم والتكنولوجيا، والذي يقوم بدوره بتحويل مخرجات البحث العلمي في المدينة إلى منتج نهائي يخدم المجتمع المصري.





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وأضاف "عبدربه" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المدينة تقوم على مسارين وهو مسار العلوم ومسار الهندسة، كما أننا لدينا مرحلة البكالريوس ومرحلة الدراسات العليا، فيشمل مسار الهندسة لدينا 5 برامج هامة وهى: "برنامج النانو تكنولوجي والنانو إلكترونك، وبرنامج هندسة الاتصالات والمعلومات، وهندسة الفضاء، وبرنامج هندسة الطاقة المتجددة، وبرنامج الهندسة البيئية".





بينما يشمل مسار العلوم 4 برامج علوم وهى: "العلوم الطبية الحيوية، وبرنامج فيزياء الأرض والكون، وبرنامج علم المواد وبرنامج علم النانو"، بينما لدينا 13 برنامجا للدراسات العليا سواء للماجستير أو الدكتوراه.









واشار إلى أن المدينة تستقبل الطلاب بمرحلة البكالريوس بعد انتهاء الثانوية العامة المصرية والشهادات الدولية والثانوية الأزهرية وطلاب stem والشهادات المعادلة العربية.





وأضاف أن مدينة زويل في الأساس لها مركب هام وهو أكاديمية زويل والتي تبدأ مع الطلاب من مراحل التعليم الأولى وحتى الثانوية العامة ومن ثم المرحلة الجامعية وهذا كان الهدف الأساسي لها، وبمجرد الانتهاء من مرحلة الانشاءات بالكامل سنكمل رؤية الدكتور زويل الخاصة بالأكاديمية بحيث تكون منظومة التعليم من "كي جي" وحتى التعليم الجامعي والدراسات العليا وصولا لمرحلة الدكتوراه وما بعدها.



