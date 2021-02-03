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وزير الشباب والرياضة: التنسيق بين آجهزة الدولة ساهم في التنظيم الرائع لمونديال اليد

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 03:07 م
الدكتور أشرف صبحي،
الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة
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ياسمين القصاص

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الاتحاد الطبيعي من قبل أجهزة الدولة  لتنظيم أى بطولة بالدولة المصرية يكون قائما على التنسيق الأمني فقط، ولكن هذه المرة فى بطولة كرة اليد قامت الوزارة بتنظيم  تلك البطولات من الناحية الأمنية والصحية، إضافة إلى أن مصر قامت بتنفيذ حدث رياضى  يسمي بطولة الكورونا وليس بطولة كأس العالم، مكملا أن بطولة الكورونا تعني أن كل الأمور التى تحدث خلال كل بطولة لن يسمح بها هذه المرة من ازدحام وحضور جمهور، بغرض عدم انتشار فيروس كورونا اللعين، ولكن استطاعت الدولة على تنظيم بطولة اليد مع تطبيق جميع الاجراءات الاحترازة والوقائية.


وأشار رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، حسن مصطفى ، إلى أن الحصيلة فى النهاية هو نجاح مونديال اليد بطريقة ملحوظة وكبيرة وهى صناعة مصربة من خلال وزارة الشباب الرياضة والصحة ، وبذل المجهود على اعلى مستوى .
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