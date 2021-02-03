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توك شو

100 % منهم.. هالة زايد تكشف عن مفاجأة خلال الساعات المقبلة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:59 م
الدكتورة هالة زايد،
الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة
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فرح علاء الخولي
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الدولة انتهت من تطعيم الأطقم الطبية في مستشفيات العزل الأساسية، وبدأت في تطعيم الأطقم الطبية بمستشفيات الحميات والصدر منذ أول أمس مع بعض المستشفيات الجامعية، وستقوم بتطعيم باقي الأطقم الطبية في 363 مستشفى.

وتابعت الدكتورة هالة زايد، خلال مؤتمر صحفي لتكريم الطاقم الطبي بعد نجاح مونديال اليد، أنه جاري تطعيم ايضا حوالي 320 مستشفى عزل تابعة للوزارة، وأننا بصدد تلقي جرعات كبيرة جدا من اللقاحات المتنوعة لتغطية الأطقم الطبية بنسبة 100% حتى العاملين في القطاع الخاص.

وأشارت إلى أن الدولة تعمل على تطعيم المواطنين بسرعة وخلال الفترة القادمة، لافتة إلى إنه خلال ساعات وأيام قليلة نستقبل كميات وجرعات كبيرة جدا من اللقاحات، مؤكدة على أن خطة مصر في اللقاحات واضحة، بداية من الأطقم الطبية ثم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ثم باقي المواطنين حسب عوامل الخطورة الطبية.

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