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برلمان

برلمانية: تصريحات وزير الري الإثيوبي استفزازية.. ومصر تتمسك بالتفاوض حول ملف سد النهضة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 02:20 م
سد النهضة
سد النهضة
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فريدة محمد
 
علقت النائبة الدكتورة رانية الجزايرلي، عضو مجلس النواب، على التصريحات التي أدلى بها سيلشي بيكيلي، وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، بشأن عمليات بناء سد النهضة الإثيوبي على مياه النيل تسير كما هو مُخطط لها دون أي تأخيرات، قائلة:"غير مسؤولة على الإطلاق".

وأضافت الجزايرلي، في بيان، أن مصر تتمسك بالتفاوض حول ملف سد النهضة في إطار قواعد القانون الدولي المنظمة لاستخدام الأنهار الدولية، واحترام حقوق الشعوب في التنمية، تزامنًا مع المحاولات المُستمية والمُستمرة من أثيوبيا لاستفزاز مصر بشتى الطرق بإدلاء تصريحات لمسؤولين إثيوبيين من بين حين لآخر تكشف نوايا القيادة الإثيوبية الخبيثة في إدارة المفاوضات، مُؤكدة أن ملء وتخزين السد بشكل أحادي ومنفرد من الجانب الإثيوبي لا يتفق نهائيًا مع القانون الدولي، مشيرة إلى أن قضية سد النهضة الإثيوبي تعد أمن قومي مصري لا يمكن المساومة عليه.

وأعربت النائبة الدكتورة رانية الجزايرلي، عضو مجلس النواب، عن ثقتها التامة في القيادة السياسية المصرية بشأن التعامل مع ملف سد النهضة، مُؤكدة أن مصر لم ولن تقبل بفرض سياسة الأمر الواقع في أزمة سد النهضة، مُشيرة إلى أن قضية المياه بالنسبة لمصر قضية وجودية.
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