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اقتصاد

اقتصاد الإمارات.. 68.8 مليار درهم تجارة البلاد من السيارات خلال 9 أشهر

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 02:08 م
الامارات العربية
الامارات العربية المتحدة
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قسم الاقتصاد
وصلت قيمة تجارة دولة الإمارات من السيارات والعربات والجرارات نحو 68.8 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2020 وذلك بحسب البيانات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والاحصاء.

وبالإضافة الى كون سوق السيارات المحلي يعد من أنشط الأسواق في المنطقة فإن دولة الامارات تصنف مركزا إقليميا لإعادة تصدير هذا النوع من السلع حيث يتم من خلالها إعادة تصدير احتياجات جميع دول المنطقة من السيارات والجرارات.

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وتظهر الأرقام أن تجارة إعادة التصدير من السيارات والجرارات بلغت نحو 25.6 مليار درهم خلال الفترة من يناير وحتى نهاية شهر سبتمبر من العام الماضي فيما وصلت قيمة الصادرات 1.26 مليار درهم.

وتعكس هذه الأرقام مدى النشاط الذي شهدته صادرات الصدرة من هذه السلعة الى دول المنطقة وذلك رغم حالة التباطؤ التي شهدتها الأنشطة الاقتصادية والتجارية خلال فترة الرصد نتيجة جائحة "كورونا".

وعلى مستوى واردات الدولة من السيارات والجرارات فقد بلغت قيمتها نحو 42 مليار درهم خلال الفترة من يناير وحتى نهاية شهر سبتمبر من العام الماضي.

وتعتبر دولة الإمارات مقرا رئيسيا لعدد كبير من فروع كبريات الشركات العالمية العاملة في صناعة السيارات والعربات.

يذكر أن تجارة دولة الإمارات من السيارات والجرارات شكلت نحو 6.6% من اجمالي تجارة الإمارات من السلع غير النفطية خلال الاشهر التسعة الأولى من العام 2020 والتي وصلت قيمتها الى نحو 1.033 تريليون درهم بحسب الاحصائيات الرسمية.

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