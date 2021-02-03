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الصحة: علاج وتحاليل فيروس كورونا مجانًا لكل المقيمين فى مصر

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 02:02 م
وزيرة الصحة ، الدكتورة
وزيرة الصحة ، الدكتورة هالة زايد
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ريهام فيكتور
قالت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، إن حالات الإصابة  بفيروس كورونا فى انخفاض ، لافته إلى أن السعة السريرية لدينا كبيرة جدا ، إلى جانب حدود 30% أشغال للتنفس الصناعى فى مستشفيات العزل فقط.

وأضافت هالة زايد ، خلال كلممتها المذاعة اليوم ، أن مستشفيات العزل الأساسية 22 مستشفى من أصل 605 مستشفيات بوزارة الصحة ، لذلك فنحن نمتلك سعة سريرية كبيرة جدًا فى التنفس الصناعى والرعاية المركزة .

وأشارت وزيرة الصحة ، إلى أننا نمتلك متابعة للعزل المنزلى من خلال الاطقم الطبية والعلاج مجانًا لكل المواطنين المقيمين فى مصر من خلال منظومة وزارة الصحة .

وتابعت أن 100% من التحاليل والعلاج مجانًا ، مؤكده أن دعم وزارة الصحة خلف وزارة الشباب والرياضة لها اسباب كثيرة منها أننا نتمنى أن يكون هناك على المدى الطويل الاهتمام بأنشطة الوزارة الرياضية والاتجاه لحياة رياضية أخرى لاننا شعب شاب .

وأكدت أن وزارة الصحة مهمتها الحفاظ على صحة الناس وتعالج من يمرض منهم ، والحفاظ على الصحة جزء منه الرياضة ، لذلك فنحن ندعم وزارة الشباب فى أى أنشطة رياضية بداية من الاطفال وحتى الشباب وكلها خدمات مجانية لانها ستوفر نقود علاج وطاقة لمجالات أخرى .

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