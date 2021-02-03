قصة قربان الجن.. قرار جديد للنيابة بحق زوج عروس البحيرة

قرر المستشار أحمد ممتاز، وكيل النائب العام لنيابة رشيد بمحافظة البحيرة، إخلاء سبيل المتهم بتخدير زوجته لتقديمها قربانًا لفتح مقبرة أثرية بإحدى المناطق الزراعية بمدينة دمنهور ، وذلك عقب سداد قيمة الكفالة.

وكانت قد شهدت محافظة البحيرة، واقعة خطف سيدة علي يد زوجها لتقديمها قربانًا لفتح مقبرة أثرية بإحدى المناطق الزراعية بمركز دمنهور.

تتراجع الأحداث عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا من سيدة تدعي "راوية. م" تتهم زوجها "إبراهيم" مقيم في مركز رشيد، أنه قام بتقديمها قربانًا لفتح مقبرة أثرية بإحدى المناطق الزراعية بمدينة دمنهور.

وأوضحت الزوجة أثناء تقديم البلاغ إنها تعرضت لجريمة خطف بعد زوجها بمدة لا تزيد عن ١٠ أيام علي يد زوجها لتقديمها قربانًا لفتح مقبرة أثرية.

وتابعت أنها لم تدر بنفسها سوي فى مستشفى رشيد، وذلك عقب اتصال أحد الأشخاص بعائلتها والعثور عليها غارقة في الدماء بمنطقة زراعية بنطاق مركز دمنهور.

وعلى الفور ألقت قوات الأمن القبض على زوجها لإجراء التحقيق معه، في تهمه تخدير زوجته خلال الأسبوع الأول من الزواج لتقديمها قربانًا لفتح مقبرة أثرية بإحدى المناطق الزراعية بمدينة دمنهور.

وقال المتهم فى الاعترافات أن سبب الخلاف بينهما ليس كما ادعت الزوجة وأن السبب كان علي النفقة وتبديد المنقولات الزوجية وذلك بعد الطلاق.

وتم عرض المتهم علي النيابة العامة برشيد، وقررت احتجازه علي ذمة تحريات المباحث الجنائية حتى بيان صحة الواقعة من عدمه.

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