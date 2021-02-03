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حوادث

تجديد حبس الناشط علاء عبد الفتاح لنشره أخبارا كاذبة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 02:06 م
صدى البلد
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أحمد مهدى
جددت محكمة جنايات القاهرة حبس الناشط السياسي علاء عبد الفتاح لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة منشورات ونشر أخبار كاذبة.


وأسندت النيابة للمتهم في القضية 1356 لسنة 2019، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.


كما وجهت النيابة للمتهم، نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
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