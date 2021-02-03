روميو الصغير.. طفل 6 سنوات يزور صديقته في العزل بالورود.. شاهد





حسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن والدة الطفل إتيان البالغ من العمر 6 سنوات، قامت بنشر مقطع فيديو لابنها وهو يجثو على الأرض ليقدم الورود لصديقته في الدراسة أمام منزلها.





قالت الأم إن العزل لم يؤثر على علاقتهما، فكلاهما يتحدث للآخر عبر مكالمات الفيديو، ويتشاركان بعضهما البعض أوقات المذاكرة وتفاصيل يومهما وقرر أن يذهب إلى منزلها لتقديم الورود حينما اشتاق إليها.





تفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع الفيديو، وأطلقوا على الطفل إتيان "روميو الصغير"، بعد أن انتشرت صورته وهو يجثو على ركبتيه لتقديم الورود لحبيبته.

تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لطفل بالغ من العمر 6 سنوات يقدم ورود لصديقته في الدراسة البالغة من العمر 6 سنوات أيضا بعد أن تسبب العزل في التفريق بينهما.