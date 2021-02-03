News of the World يحقق إيرادات ضعيفة

تأثرت إيرادات السينما الأمريكية والعالمية في الآونة الأخيرة بسبب تفشي وباء فيروس كورونا الذي تسبب في ضعف الإيرادات بسبب اغلاق معظم دور العرض.





وحقق فيلم News of the World للنجم العالمي روبرت دي نيرو ايرادات وصلت الى 10 ملايين و382 الف دولار أمريكي بعدم مرور 5 اسابيع على طرحه.





ويجسد توم هانكس في الفيلم شخصية محارب متقاعد شارك في الحرب العالمية الثانية يدعى جيفير سون الذي يتولى مهمة إعادة طفلة تم اختطافها.



