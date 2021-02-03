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فن

News of the World يحقق إيرادات ضعيفة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 02:16 م
فيلم News of the
فيلم News of the World
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شروق ابراهيم
تأثرت إيرادات السينما الأمريكية والعالمية في الآونة الأخيرة بسبب تفشي وباء فيروس كورونا الذي تسبب في ضعف الإيرادات بسبب اغلاق معظم دور العرض. 

وحقق فيلم News of the World للنجم العالمي روبرت دي نيرو ايرادات وصلت الى 10 ملايين و382 الف دولار أمريكي بعدم مرور 5 اسابيع على طرحه.

ويجسد توم هانكس في الفيلم شخصية محارب متقاعد شارك في الحرب العالمية الثانية يدعى جيفير سون الذي يتولى مهمة إعادة طفلة تم اختطافها.

وذكرت تقارير بالصحف الاجنبية ان شركة Universal pictures عقدت صفقة مع شبكة Netflix لطرح الفيلم عليها، في محاولة لتفادي الخسائر.

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