ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

طلب إحاطة بشأن تحصيل ضريبة القيمة المضافة من الأندية ومراكز الشباب بأثر رجعي

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 02:36 م
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد
وجه الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، بشأن تحصيل ضريبة القيمة المضافة الخاصة بالقانون 67 لعام 2016، من الأندية الرياضية ومراكز الشباب بأثر رجعي.

وأوضح النائب في طلب الإحاطة أن المادة 8 مسلسل 50 من القانون نصت على  أن اشتراكات الأندية ومراكز الشباب معفاه من الضريبة، مشيرا إلى أنه عندما حدث التباس بين وزارتي الشباب والرياضة، والمالية، تم اللجوء إلى إدارة الفتوى التابعة لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء العام الماضى، وجاء الرد بعدم تطبيق الضريبة على التجديد السنوى للاشتراكات، وتطبق فقط على الاشتراك لأول مرة، وبالرغم من عدم وضوح النص القانوني، إلا أن الأندية وافقت على تحصيل قيمة الضريبة.

وأكد الدكتور حسام المندوه، أنه رغم رد إدارة الفتوى فوجئت الأندية بقرار من وزير المالية بفرض الضريبة بأثر رجعي من عام 2017، قائلا: هذا يعد عبئا قاسيا على الأندية وأعضائها الذين لا ذنب لهم إطلاقا فى هذا الالتباس الذي أكده عدم مطالبة وزارة المالية بمستحقاتها قبل عام 2020. 

وأكد عضو مجلس النواب، أن نادي الزمالك من أكثر الأندية الرياضية تضررا من هذا القرار، مطالبا بضرورة تطبيق وزارة المالية لرد إدارة الفتوى، ورفع هذه الضرائب عن كاهل الأندية، ومنع تكرار أى التباس بين الوزارات مستقبلا.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شحن أول دفعة تويوتا كامري 2021 هايبرد للخليج.. صور

نشرة المرأة والصحة.. نوع من البقول يحارب تشوهات الجنين.. أبرز 4 طرق طبيعية لتبييض أسنانك

على طريقة ياسمين صبري.. نادين نسيب نجيم تحتفل بهدية من ماركة مستحضرات تجميل عالمية