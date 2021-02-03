محافظ بورسعيد: خطة للصيانة الدائمة لكوبري عزمي باعتباره محورا رئيسيا

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، اليوم الأربعاء أن شركة المقاولون العرب سوف تتولي أعمال صيانة كوبرى عزمى بحى الشرق.





جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ بورسعيد مع مسؤولى شركة المقاولون العرب لمناقشة آلية واستعدادات أعمال الصيانة بالكوبرى.





وأكد المحافظ خلال الاجتماع، أهمية كوبرى عزمى والذى يعتبر محور مرورى هام حيث سيتم وضع خطة دائمة للصيانة ليتم من خلاله مرور سيارات النقل عبر منفذ النصر المطور وذلك بعد إغلاق منفذ الشاحنات ، وذلك بعد أعمال التطوير الذى شهدها محيط منفذ النصر وتطويره انطلاقا من خطة المحافظة لتحقيق السيولة المرورية والانسيابية فى حركة السيارات عبر منافذ المحافظة وتطوير الكبارى والطرق على أعلى مستوى بما يتماشى مع التطور الملموس فى كافة المجالات.





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