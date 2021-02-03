محافظ بورسعيد: خطة للصيانة الدائمة لكوبري عزمي باعتباره محورا رئيسيا

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، اليوم الأربعاء أن شركة المقاولون العرب سوف تتولي أعمال صيانة كوبرى عزمى بحى الشرق.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ بورسعيد مع مسؤولى شركة المقاولون العرب لمناقشة آلية واستعدادات أعمال الصيانة بالكوبرى.
وأكد المحافظ خلال الاجتماع، أهمية كوبرى عزمى والذى يعتبر محور مرورى هام حيث سيتم وضع خطة دائمة للصيانة ليتم من خلاله مرور سيارات النقل عبر منفذ النصر المطور وذلك بعد إغلاق منفذ الشاحنات ، وذلك بعد أعمال التطوير الذى شهدها محيط منفذ النصر وتطويره انطلاقا من خطة المحافظة لتحقيق السيولة المرورية والانسيابية فى حركة السيارات عبر منافذ المحافظة وتطوير الكبارى والطرق على أعلى مستوى بما يتماشى مع التطور الملموس فى كافة المجالات.
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وفى سياق آخر عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا مع مجلس إدارة المنطقة الصناعية لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالمصانع والمستثمرين.
وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، أن المحافظة تدعم المستثمر الجاد للتوسع في المشروعات الصناعية والتي تشهد المنطقة الصناعية دخول صناعات جديدة عملاقة من أجل توفير فرص عمل لشباب المحافظة.
وشدد محافظ بورسعيد على تقديم كافة التسهيلات للمستثمر الجاد، وتوفير كافة الدعم لمشروعات الشباب وصغار المستثمرين.
وأضاف أن المنطقة الصناعية شهدت دخول العديد من الكيانات الاقتصادية بالإضافة إلي مشروعات الشباب الذين اثبتوا نجاحهم في مشروعات ال٥٤و٥٨ مصنع وأصبحت منتجاتهم تتواجد في كافة الأسواق.