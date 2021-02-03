اقتصاد الإمارات.. 941 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 941 مليون درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 182 مبايعة بقيمة 300.75 مليون درهم منها 15 مبايعة للأراضي بقيمة 28.25 مليون درهم و167 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 272.49 مليون درهم .
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة الورقاء الرابعة .
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وتصدرت منطقة اليفرة 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 10 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها مبايعتين بقيمة 15 مليون درهم وثالثة في اليفرة 3 بتسجيلها مبايعة بقيمة 800 الف درهم .
وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 25 مليون درهم بمنطقة معيصم الأول كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة البدع وأخيرا مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة.
وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 26 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 17 مليون درهم وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم .
وسجلت الرهون قيمة قدرها 610.17 مليون درهم منها 23 رهن أراض بقيمة 180.63 مليون درهم و81 رهن فلل وشقق بقيمة 429.54 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة ام هرير الأولى بقيمة 280 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الثانية بقيمة 100 مليون درهم .
أما الهبات فقد شهدت تسجيل 12 هبة بقيمة 30.83 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة العوير الثانية بقيمة 7 ملايين درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 6 ملايين درهم .
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة الورقاء الرابعة .
أقرأ ايضا...اقتصاد الامارات ..68.8 مليار درهم تجارة الإمارات من السيارات خلال9 أشهر
وتصدرت منطقة اليفرة 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 10 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها مبايعتين بقيمة 15 مليون درهم وثالثة في اليفرة 3 بتسجيلها مبايعة بقيمة 800 الف درهم .
وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 25 مليون درهم بمنطقة معيصم الأول كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة البدع وأخيرا مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة.
وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 26 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 17 مليون درهم وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم .
وسجلت الرهون قيمة قدرها 610.17 مليون درهم منها 23 رهن أراض بقيمة 180.63 مليون درهم و81 رهن فلل وشقق بقيمة 429.54 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة ام هرير الأولى بقيمة 280 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الثانية بقيمة 100 مليون درهم .
أما الهبات فقد شهدت تسجيل 12 هبة بقيمة 30.83 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة العوير الثانية بقيمة 7 ملايين درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 6 ملايين درهم .