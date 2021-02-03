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برلمان

برلمانى لوزير الكهرباء: مواطنو القرى يعانون من ارتفاع فواتير التيار وأعتقد أنها ليس من توجه الرئيس

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 02:36 م
الدكتور محمد شاكر،
الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
أكد اللواء هاني أباظة عضو مجلس النواب، أن هناك طفرة في قطاع الكهرباء ولا ينكرها إلا جاحد ، ولكن نحتاج الي ان نشعر بها في القري، مشيرا إلى أننا لدينا فائض ونحتاج إلى تقنين الدعم وان نستثمر الفائض وان يكون هناك استثمارات كبيره ونعظم العائد.

واضاف اباظة ، في تعقيبه علي بيان وزير الكهرباء في الجلسة العامة للبرلمان اليوم، أن العقاب قاسي علي كل الأسر في ارتفاع فواتير الكهرباء ، مؤكدا انها بكل تاكيد ليس توجه الرئيس السيسي ، ولا توجه الدولة المصرية لانه يشعر بالآم الفقراء متسائلا عن طريقة حساب فاتورة الكهرباء.

وتابع اباظة :لابد من حل مشكلة المتخللات بين الكتلة السكنية، قائلا: "نتنقل عصر التصنيع الكهربي للمعدات الكهربائية" ، وهناك جزء جاذب للبنية التحتية للصناعات المحلية وأن نكون دولة صناعية باستخدام الطاقة النظيفة وتوجيه استثمارات وهذا العائد سيوفر الطاقة النظيفة.
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