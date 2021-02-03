مطالب برلمانية بمراعاة أوضاع الفقراء في فواتير الكهرباء

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، مطالبة أعضاء المجلس بمراعاة أوضاع الفقراء في فواتير الكهرباء، حيث طالب النائب بلال النحال، عضو مجلس النواب بمحافظة البحيرة، بمراعاة الفقراء من أبناء مصر في فواتير الكهرباء، قائلًا: "المواطن يتكهرب من ارتفاع فواتير الكهرباء .. يرجى سيادة الوزير مراعاة الغلبان".





وقال النحال، إنه لا يمكن إنكار التحسن الملحوظ والفاعل في استقرار الكهرباء وعدم انقطاعها لاسيما في محافظة البحيرة، داعيًا إلي أهمية مراجعة وتطوير أعمدة الكهرباء التي تتسبب في كهربة بعض المواطنين ومن ثم وفاتهم، مع ضرورة وضع عازل لمنع "الكهربة"تدرج ضمن تكلفة إنشاء هذه الاعمدة.





من جانبه دعا النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إلي أهمية وجود نظام مميكن ذكي يراعي الفوارق الطبقية في تحصيل فواتير الكهرباء وليس قائم علي الشرائح كما هو معمول حاليا، بقوله : مينفعش اللي مولع لمبة فوق التربة يتحاسب زي اللي قاعد في قصر.





وأضاف داوود، " لا ينكر أحد المجهودات المبذولة التي أدت إلي عدم انقطاع التيار الكهربائي، لكن لا يمكن أن يكون لدينا وفر، ويجب معاملة جميع المواطنين باختلاف طبقاتهم، قائلًا : ابعدوا عن سكان القبور.