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محافظات

على مساحة 1595 مترا.. إزالة 9 حالات تعد بالدلنجات وحوش عيسى

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 02:59 م
صدى البلد
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أسماء الجنبيهى

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

في نفس السياق نفذت الوحدات المحلية لمركزي ( الدلنجات - حوش عيسي )، اليوم الأربعاء، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملات عن إزالة 9 حالة تعدى على مساحة 1595 م٢ عبارة عن الآتي:-

- إزالة 8 حالات تعدي في المهد علي الأراضي الزراعية بمساحة ١٤٩٥  متر   بقرية  طيبه بالدلنجات في المهد  عبارة عن مباني مقسمة  من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية كما تم فك ٢ شدة خشبية دور ارضي وفك حديد التسليح لبناء مخالف بقري المسين وكوم زمران وتم التحفظ على معدات البناء.

-  إزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة ١٠٠ متر عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض بحوش عيسى.

ويذكر أن نفذت الوحدات المحلية لمركزي رشيد و إيتاي البارود، الجمعة الماضية ، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملات عن إزالة 3 حالات تعدى على مساحة ١٢٩٤ م٢ عبارة عن الآتي:-

- فك شدة خشبية بدور ثالث علوى على مساحه ١٠٤٤ م٢ بمزرعة دواجن بقرية الجديه التابعة للوحدة المحلية لقرية محله الأمير برشيد.

- تنفيذ قرارى إزالة فورية لمباني مخالفة بمساحة ٢٥٠ م٢ بنطاق قري ششت الأنعام و صفط الحرية بإيتاى البارود.


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على مساحة 1595 مترا.. إزالة 9 حالات تعد بالدلنجات وحوش عيسى
على مساحة 1595 مترا.. إزالة 9 حالات تعد بالدلنجات وحوش عيسى
على مساحة 1595 مترا.. إزالة 9 حالات تعد بالدلنجات وحوش عيسى
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