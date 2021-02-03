على مساحة 1595 مترا.. إزالة 9 حالات تعد بالدلنجات وحوش عيسى

في نفس السياق نفذت الوحدات المحلية لمركزي ( الدلنجات - حوش عيسي )، اليوم الأربعاء، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.
وأسفرت الحملات عن إزالة 9 حالة تعدى على مساحة 1595 م٢ عبارة عن الآتي:-
- إزالة 8 حالات تعدي في المهد علي الأراضي الزراعية بمساحة ١٤٩٥ متر بقرية طيبه بالدلنجات في المهد عبارة عن مباني مقسمة من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية كما تم فك ٢ شدة خشبية دور ارضي وفك حديد التسليح لبناء مخالف بقري المسين وكوم زمران وتم التحفظ على معدات البناء.
- إزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة ١٠٠ متر عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض بحوش عيسى.
ويذكر أن نفذت الوحدات المحلية لمركزي رشيد و إيتاي البارود، الجمعة الماضية ، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.
وأسفرت الحملات عن إزالة 3 حالات تعدى على مساحة ١٢٩٤ م٢ عبارة عن الآتي:-
- فك شدة خشبية بدور ثالث علوى على مساحه ١٠٤٤ م٢ بمزرعة دواجن بقرية الجديه التابعة للوحدة المحلية لقرية محله الأمير برشيد.
- تنفيذ قرارى إزالة فورية لمباني مخالفة بمساحة ٢٥٠ م٢ بنطاق قري ششت الأنعام و صفط الحرية بإيتاى البارود.
اقرأ أيضا:- محافظة البحيرة تكثف حملات النظافة وصيانة الأعمدة في نطاق 4 مراكز