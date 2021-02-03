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أخبار العالم

سوريا.. أقدم دار كتب في حلب تعود من جديد بعد جحيم الإرهاب

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 02:37 م
سوريا تفتتح أقدم
سوريا تفتتح أقدم دار كتب في حلب
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شيماء مصطفى
افتتحت سوريا، اليوم الأربعاء، دار الكتب الوطنية في حلب بعد إعادة ترميمها وتأهيلها من الأضرار التي لحقت بها بسبب الإرهاب.


وحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، فتحت الدار أبوابها وصفحات ما ندر من كتبها ومحفوظاتها لتضعها في متناول القراء وناهلي العلم من أبناء حلب.


وقال مدير دار الكتب الوطنية بحلب، محمد حجازي، إن المكتبة تعد أهم معلم حضاري وثقافي قديم في المدينة حيث ارتادها الكثير من الأدباء والشعراء والمفكرين وطلبة الجامعات ويعود مكان تأسيسها الأول لخان الجمرك في العشرينيات من القرن الماضي.


وأضاف أن أول مدير لها كان الشاعر الكبير عمر أبو ريشة وتم تزويدها بالكتب من قبل وزارة المعارف آنذاك وعبر الشراء المباشر والمعارض، ليصل عدد الكتب حتى الآن إلى 100 ألف كتاب وصحف ومجلات ودوريات عربية وعالمية.


وأوضح أنه تم إجراء صيانة عامة للمكتبة في عام 2011 ومع انتهاء أعمال الترميم تعرضت المكتبة للأضرار جراء قذائف الإرهاب، ومع ذلك استمرت تؤدي دورها بإقامة الأنشطة والفعاليات الثقافية.


ولفت إلى أنه مع انتصار حلب وعودة الأمن والأمان تم خلال عام 2018 تنفيذ مشروع لتأهيل الجزء العلوي من المكتبة، والذي شمل مستودع الكتب وقاعة المطالعة وقاعة عمر أبو ريشة وغرف الإدارة تلاه تنفيذ مشروع التأهيل الثاني الذي شارف على الانتهاء ويشمل المسرح وشبكات الكهرباء والماء.
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