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رياضة

شبه دروجبا...حازم إمام يتغنى لمصطفى محمد عقب هدفه الأول في الدوري التركي

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 02:36 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أشاد الإعلامي حازم إمام نجم الزمالك والمنتخب السابق، بمصطفي محمد نجم الفريق المنضم حديثا لجالاتا سراي التركي عقب إحراز هدفه الأول مع الفريق أمس.

واضاف حازم امام في تصريحات عبر أثير "اون تايم سبورت " أن بدايات مصطفي محمد تشبه بدايات دروجبا في الدوري التركي حيث أحرز هدفه الأول في اول مشاركه له أيضا.

وتابع حازم إمام أن مصطفي محمد انسجم سريعا مع الفريق والهدف سيعزز من ثقته بنفسه ويرفع معنوياته.


واضاف أن فاتح تريم المدير الفني للفريق لديه قناعه كبيره باللاعب وأشاد به كثيرا عقب الهدف مشددا أنه يذكره بالجوهري في إنجازاته و شخصيته القويه داخل الملعب
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