الهجرة والثقافة يعلنان عن مسابقة فنية بمشاركة المصريين بالخارج.. تفاصيل

قالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الهجرة، إن المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج جاء لضمان آلية مؤسسية لتوحيد المفاهيم ‏الوطنية، كون تلك الكيانات أمنا قوميا لمصر ولهم دور كبير خلال هذه المرحلة ‏الحرجة، مع حرص الوزارة لتقديم خدمات لهم ‏وحل مشاكلهم ‏ورعاية مصالحهم‎.











وأضافت وزيرة الهجرة أن المؤتمر أسفر عن العديد من التوصيات ومن بينها تفعيل وتعظيم دور المكاتب الثقافية بالسفارات للعمل على ربط شباب المصريين بالخارج، خاصة أبناء الجيل الثاني والثالث بالهوية المصرية والثقافة الوطنية، مشيرة إلى أنه سيتم إطلاق مسابقة بالتعاون مع وزارة الثقافة بعنوان "أنا المصري" للأغنية الوطنية للشباب، وكذا إتاحة المحتوى الثقافي والفني لدار الأوبرا المصرية للمصريين بالخارج لمشاهدته عبر الإنترنت، فضلًا عن استعداد دار الأوبرا المصرية لتنفيذ أنشطة ثقافية وفنية للمصريين بالخارج.











وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن تعزيز الهوية المصرية لدى أبنائنا المصريين بالخارج قضية مهمة للغاية، في ظل ما نواجهه في مصر والمنطقة العربية من حروب لطمس الهوية، مؤكدة أن تعاون مؤسسات ووزارات الدولة المختلفة يأتي لصالح المصريين بالخارج، لتوفير جميع متطلباتهم، في إطار التواصل المباشر بين الدولة وجميع الكيانات التي تحمل اسم مصر في الدول المختلفة.











من جانبها، رحبت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، بهذا التعاون الثنائي، مشيرة إلى أن تعزيز الهوية الثقافية لدى المصريين بالخارج قضية أمن قومي لمصر.











وأضافت الدكتورة إيناس عبد الدايم أنه سيتم إطلاق مسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية للشباب، والتي سيبدأ التقدم لها في الأول من يونيو 2021 إلى 1 أغسطس 2021، ويمكن مشاركة أبنائنا بالخارج في هذه المسابقة، بأن يتم التقدم بعمل غنائي وطني متكامل (غناء وألحان وتوزيع وأشعار).











وكشفت وزيرة الثقافة أنه سيتم إتاحة الحجز الإلكتروني لحفلات دار الأوبرا المصرية على الموقع التالي: www.ticketmail.com، وكذا إتاحة البحث للمحتوى الثقافي والفني والحفلات الفنية التي تقدم بدار الأوبرا على مدار العام إلكترونيًا على قناة وزارة الثقافة على يوتيوب https://bit.ly/3anVIeW، الأمر الذي يسهل على المصريين بالخارج حجز الحفلات أو مشاهدة العروض الفنية المسجلة الخاصة بدار الأوبرا المصرية والمتاحة أون لاين؛ وذلك لربطهم بما ينفذ من أحداث ثقافية وحفلات فنية بوطنهم الأم، مشيرة إلى ترحيب دار الأوبرا المصرية بتنفيذ أي أنشطة ثقافية وفنية للمصريين بالخارج، وتلقي طلباتهم لبحث إدراج حفلاتهم ضمن البرنامج الفني لدار الأوبرا المصرية.











وجاءت شروط التقدم لمسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية الوطنية للشباب، والتي سيبدأ التقدم لها في الأول من يونيو 2021 وينتهي في 1 أغسطس 2021، وفقا للشروط التالية:

- ألا يقل عمر المتسابق عن 18 عامًا ولا يزيد على 45 عامًا.

- يتم التقدم للمشاركة في المسابقة بعمل غنائي وطني متكامل (غناء – ألحان – أشعار – توزيع).

- مدة الأغنية لا تقل عن 4 دقائق ولا تزيد على 10 دقائق.

- ألا يكون العمل المتسابق قد فاز في مسابقة أخرى.

- ترسل الأعمال المقدمة على البريد الإلكتروني [email protected] بصيغة MP3.

- يتم تعبئة الاستمارة المرفقة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني.

- يتولى تحكيم المسابقة كوكبة من نجوم الموسيقى والشعر والغناء.





الجوائز:

- جائزة أولى قيمتها 20 ألف جنيه.

- جائزة ثانية قيمتها 15 ألف جنيه.

- جائزة ثالثة قيمتها 10 آلاف جنيه.

- جائزة رابعة قيمتها 7 آلاف جنيه.

- جائزة خامسة قيمتها 5 آلاف جنيه.









يأتي ذلك في إطار التعاون والتواصل بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ووزارة الثقافة، لتنفيذ توصيات المؤتمر الأول الكيانات المصرية بالخارج، والخاصة بالمحور الثقافي، فقد تم العمل على تنظيم عدد من الفعاليات الثقافية التي من شأنها تنمية الولاء والانتماء لدى المصريين بالخارج تجاه وطنهم الأم وتعزيز الهوية الثقافية المصرية لديهم.



