المغادرون كانوا سعداء.. وزيرة الصحة: ابتكرنا أساليب للوقاية خلال تنظيم مونديال اليد

قالت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، إن مصر معروفة بأن بها قطاعا طبيا وقائيا قويا، مشيرة إلى أنه يوجد ابتكار فى أساليب الوقاية والحماية به.









وأضافت الدكتورة هالة زايد، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن كورونا يعتبر حدثا جديدا على العالم، ولكن من خلال خبرات وزارة الصحة المصرية استطاع مسئولو الوزارة ابتكار أساليب الحماية اللازمة خلال تنظيم مونديال كأس العالم لكرة اليد 2021.









وأوضحت أنه تم القيام بإجراءات احترازية معينة خلال مونديال كأس العالم لليد، لافتة إلى أنه تم تقديم خدمات كبيرة فى جميع الفنادق التى تستقبلهم، كما أن 7 عيادات فى الاستاد غير العيادات التى تم عملها، بالإضافة إلى الإشراف على صحة المياه ومقاومة الآفات فى الفنادق والملاعب.









وأكد أن هناك بعض الفرق التى كانت متخوفة من البطولة وسط جائحة كورونا، حيث تم القيام بعدة اجتماعات مع وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الدولى لليد وجميع الاتحادات لطمأنتهم بشأن تنظيم البطولة من الناحية الصحية.









وأشارت إلى أن القيادة السياسية نجحت فى تنظيم المونديال، حيث جعلت 100% من المغادرين سعداء.



