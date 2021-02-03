انفجاران يضربان مدينة رأس العين السورية

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، عن وقوع انفجارين متزامنين في مدينة رأس العين بالمنطقة التي تخضع للنفوذ التركي بريف الحسكة.





وقال المرصد إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من دوار البريد في مدينة رأس العين، ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل بريف الحسكة، ما أسفر عن إصابة شخص بجروح.





وأضاف أن هذا الانفجار تبعه مباشرة آخر بعبوة ناسفة بالمنطقة ذاتها، دون معلومات عن الخسائر البشرية حتى الآن.





وكان المرصد السوري رصد في 26 يناير الماضي انفجارا عنيفا ضرب مدينة تل أبيض الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريف الرقة الشمالي.



