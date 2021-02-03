تحرير 1782 محضر عدم ارتداء كمامة وفض 362 سوق وفرح وعزاء وغلق 194 سنتر دروس بالدقهلية

استمرت اليوم الأربعاء الوحدات المحلية بنطاق محافظة الدقهلية فى حملاتها للتفتيش والرقابة على سيارات نقل الركاب على الطرق الداخلية والسريعة بنطاق المحافظة وذلك بالتنسيق مع إدارة المواقف بديوان عام المحافظة للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء المواطنين للكمامات حرصا على سلامة الجميع بالإضافة إلى استمرار الجهود لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمنشآت والأسواق وأماكن التجمعات ومنع إقامة العزاءات والأفراح وغلق مراكز الدروس الخصوصية والسناتر بنطاق المحافظة.





يأتى ذلك تتفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وتفعيلا للإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد في موجته الثانية، وفى إطار المتابعة المستمرة للواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن بجميع المحافظات.





فيما أسفرت الحملات خلال الفترة الماضية وحتى الآن عن عمل محاضر لعدد 1782 مواطنا غير ملتزم بارتداء الكمامة ومنهم 28 محضر مخالفات لمنشآت ومحلات وأماكن تجمعات غير ملتزمة باجراءات التباعد الاجتماعي وتنفيذ الإجراءات الاحترازية.





كما تم فض96 من الأسواق بنطاق الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وكذا تم فض 266 فرحا وعزاء فضلا عن غلق وفض عدد 194 من سناتر ومراكز الدروس الخصوصية على مستوى المحافظة.





وأكد محافظ الدقهلية حرص كافة الأجهزة التنفيذية على الالتزام بتنفيذ كافة القرارات الصادرة بشأن التصدى لانتشار فيروس كورونا مطالبا المواطنين بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة فى وسائل المواصلات وأماكن التجمعات بالمحلات والمقاهى مؤكدا ضرورة التصدى بكل حزم وتطبيق القانون حيال المخالفين.





وفي ذات السياق طالب محافظ الدقهلية رؤساء الوحدات المحلية ونوابهم والذين لهم حق الضبطية القضائية فى متابعة الالتزام بتطبيقها على من تثبت مخالفتهم فقط وعدم المغالاة فى استخدامها للتضييق على المواطنين ولا تستخدم فى غير موضعها تحقيقا للعدالة والإنصاف مؤكدا أن الهدف الأساسى هو صحة وحياة وسلامة المواطنين بنطاق المحافظة.