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وزيرة الصحة: إنشاء وحدة تأمين طبي للفعاليات العالمية بمصر

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 02:57 م
وزيرة الصحة، الدكتورة
وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد،
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هاجر إبراهيم
أكدت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، أن جائحة كورونا من الممكن أن تستمر لسنوات عديدة، ولذلك ستكون هناك حاجة لتأمين المهرجانات الفنية والبطولات القادمة الرياضية، مشيرة إلى أنه سيتم سيتم صدور قرار وزارى بإنشاء وحدة للتأمين الطبي للأحداث الكبرى التى تحدث فى مصر.
وأضافت  خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن تلك الوحدة سيتم إنشاؤها وإدخال الشباب الذين لديهم خبرات متعددة فيها، موضحا أنها ستكون وحدة صحية ثابتة ودائمة بالوزارة لأى فعاليات كبرى تحدث فى مصر سواء فنية أو رياضية أو غير ذلك.

وفى سياق أخر، تابعت أنه تم تنفيذ إجراءات احترازية معينة خلال مونديال كأس العالم لليد، لافتة إلى أنه تم تقديم خدمات كبيرة فى جميع الفنادق التى تستقبلهم، كما أن 7 عيادات فى الإستاد غير العيادات التى تم عملها، بالإضافة إلى الإشراف على صحة المياه ومقاومة الآفات فى الفنادق والملاعب.

وأكد أن هناك بعض الفرق التى كانت متخوفة من البطولة وسط جائحة كورونا، حيث أنه تم القيام بعدة اجتماعات مع وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الدولى لليد وكافة الاتحادات لطمأنينتهم بشأن تنظيم البطولة من الناحية الصحية.

وأشارت إلى أن القيادة السياسية نجحت فى تنظيم المونديال، حيث جعلت 100% من المغادرين سعيدين بما تم خلاله.

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