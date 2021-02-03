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برلمان

سؤال برلماني بشأن تهميش أبطال الألعاب الفردية: أين خطة الدولة لدعمهم؟!

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 02:58 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصى

طرحت النائبة هند رشاد، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، عدة تساؤلات حول تهميش أبطال مصر في الألعاب الفردية، حيث تساءلت عن مستقبل الألعاب الفردية في مصر وما هي خطة الدولة في سبيل دعم الألعاب الفردية وأبطالها في جميع الألعاب، وما هي إستراتيجية الدولة في سبيل إعداد وفرز أبطال جدد في الألعاب الفردية، متسائلة أيضا عن العوائق التي تواجه الألعاب الفردية في مصر وسبل حلها. 

وقالت هند رشاد في سؤالها: «رأينا جميعًا في الأيام القليلة الماضية الإستعدادات الخيالية التي قامت بها الدولة المصرية وقيادتها السياسية الحكيمة من أجل التأهب لاستضافة بطولة العالم لكرة اليد 2021 والمقامة فاعليتها الأن على أرض الكنانة، كما رأينا جميعًا الاهتمام البالغ بمنتخب مصر لكرة اليد والمشارك بتلك البطولة وما ترتب على ذلك الإهتمام من أداء مشرف حتى الأن لأبطال منتخبنا القومي لكرة اليد بالبطولة». 

وتابعت عضو مجلس النواب: «على ذلك فقد طرأ على أذهاننا على النحو المقابل الألعاب الفردية والإنجازات التي قام بتحقيقها أبطالنا أبطال تلك الألعاب ولكن وسط إهتمام "أقل" نسبيًا من الإهتمام التي تحظى به الألعاب الجماعية، ذلك الأمر الذي حتم علينا الوقوف قليلًا من أجل استنباط الإجابات التي يجب أن نكون على دراية تامه بها ، وذلك بسبب أن الالعاب الفردية في السنوات الماضية حققت إنجازات غير مسبوقة في كافة المسابقات ولكن لم تحظى بنفس الدعم او الإهتمام الذي تحظى به الألعاب الجماعية وأبطالها». 

وأشارت هند رشاد، إلى بعض من هذه الإنجازات على سبيل المثال لا الحصر، ومنها إنجاز منتخب مصر للجودو، وفوز ميار شريف ملكة التنس الأرضي، ومحمد صفوت بطل التنس الأرضي، وچيانا فاروق بطلة الكاراتيه، وفريدة عثمان أسطورة السباحة المصرية.
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