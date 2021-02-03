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أخبار العالم

انخفاض طفيف في إصابات كورونا بالسعودية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 02:59 م
علم السعودية
علم السعودية
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شيماء مصطفى
سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم، الأربعاء، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات الإجمالية المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلنت وزارة الصحة، في بيانها اليومي بشأن مستجدات فيروس كورونا، تسجيل 306 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وبهذا العدد، تكون السعودية، سجلت انخفاضًا طفيفًا في إصابات كورونا عن أمس الذي سجل 310 إصابة، وبذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات المسجلة في المملكة 368945 حالة.

وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل 290 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا، ليصبح الإجمالي 360400 حالة.

وأكدت الصحة، تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6386 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2159 والحالات الحرجة 379 حالة.

وكانت المملكة العربية السعودية، أعلنت أمس الثلاثاء، تعليق السماح بدخول غير المواطنين والدبلوماسيين وعائلاتهم مؤقتا للقادمين من 20 دولة.

ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، قال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية إنه تقرر تعليق السماح بدخول غير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتًا إلى المملكة من 20 دولة، وفق الإجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة.
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