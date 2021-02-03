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برلمان

برلمانى يطالب شاكر بإعادة النظر في أسعار الكهرباء للمواطنين

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 03:15 م
الدكتور محمد شاكر،
الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
اقترح النائب يحيى كدواني عضو مجلس النواب، إنشاء مراكز لتوليد الطاقة الكهربائية من الخلايا الشمسية، بالصحراء المصرية الممتدة شرقا وغربا، لاسيما في المناطق التي تتوفر بها المياه الجوفية، وذلك بهدف إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة ينزح إليها المواطنين، في إطار مواجهة أزمة الزيادة السكانية التي تعانى منها البلاد حاليا.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، للتعقيب على بيان وزير الكهرباء، محمد شاكر، حول أداء وزارته.

وأوضح كداونى أن الزيادة السكانية تثقل كاهل الحكومة وتعوق التنمية في البلاد، نظرا لأنها تلتهم كل بوادر التنمية.

وطالب كدوانى وزير الكهرباء، بإعادة النظر في أسعار الكهرباء، للمواطنين، وكذلك حل أزمة مد أسلاك الضغط العالى في الكتل السكنية، نظرا لخطورة ذلك على حياة المواطنين.

وتابع، هناك أزمة تعانى منها المنطقة الصناعية بأسيوط، وهى ضعف التيار الكهربائى، الذى يؤثر على معدات المصانع.
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