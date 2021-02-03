القومي لثقافة الطفل يواصل تحديه لـ كورونا.. إطلاق الملتقى الأول للفنان الصغير.. جوائز مالية تصل لـ 12 ألف جنيه

يواصل المركز القومي لثقافة الطفل، تحدي فيروس كورونا، وعدم الوقوف مكتوفي الأيدي أمامه، وأطلق برئاسة الكاتب المسرحي محمد عبد الحافظ ناصف، الملتقى الأول للفنان الصغير، والذي يستمر لمدة عشرة أيام على قناة المركز على اليوتيوب.

الملتقى يقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة وإشراف الدكتور هشام عزمى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة فى إطار برنامج دعم الموهوبين.

ويقدم الملتقى جوائز للأطفال الفائزين تحت عنوان "الفنان الصغير الأول للفنانين التشكيلين الصغار والطلائع"، تقدر من 12 ألف جنيه للمراكز الخمسة الأوائل فى المستوى الأول حتى سن 13 عاما و المستوى الثانى من 14 وحتى 18 عاما، إضافة للميداليات الذهبية والفضية ويفوز أصحاب المراكز من السادس

وحتى العاشر بجوائز عينية وكتب المركز وشهادات تقدير.

يذكر أن عدد الأطفال المشاركين فى الملتقى مائة طفل، تم استقبال لوحاتهم منذ شهور وتم عمل إدراج فيديو مكون كل فيديو من عشر لوحات من الأطفال المشاركين على الأكثر، وبتعليق فنى من أحد الفنانين التشكليين العاملين فى مجال الطفل مثل الفنانين التشكيليين محمد بغدادى وأحمد عبد النعيم

ومريم فريد وآيات حسنى ود مها إبراهيم وإيمان حامد ومحمد مجدى، وتشرف على عمل الفيديوهات الإخصائية مروة طلبة ،وتم عرض الفيديوهات على قناة المركز القومى لثقافة الطفل، ويقدر حساب المشاهدات ب 20 درجة إضافة لتقييم اللجنة الفنية الذى يقدر ب 80 درجة لتكون الدرجة النهائية من 100 درجة ، و سوف يتم عمل كتالوج بأحسن مائة لوحة من المائة فيديو ،كما سيتم عمل معرض مفتوح للأطفال الفائزين سيتم افتتاحة فى حفل توزيع الجوائز خلال شهر فبراير.