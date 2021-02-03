مدبولي خلال تفقده مشاريع بالعاصمة الإدارية: نعمل على تحقيق معدلات إنجاز كبيرة

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارته للعاصمة الإدارية الجديدة، ومرافقوه، اليوم، للوقوف على معدلات تنفيذ المشروعات المختلفة، حيث تفقد منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.





وخلال جولته فى أرجاء المنطقة، حرص رئيس الوزراء، على متابعة ما يتم تطبيقه من إجراءات وقائية واحترازية خاصة بالتعامل مع فيروس كورونا داخل موقع العمل، مشيدًا بما لاحظه من تطبيق دقيق لتلك الإجراءات، مؤكدًا على أهمية الاستمرار فى تطبيقها حماية للعاملين داخل مختلف مواقع العمل والإنتاج.





واستمع رئيس الوزراء، إلى شرح من مسئولى وزارة الإسكان، حول الموقف التنفيذى لمختلف الأعمال الإنشائية الخاصة بالأبراج التى يتم تنفيذها داخل منطقة الأعمال المركزية، بواسطة الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية المحدودة، ونسب الانجاز الخاصة بكل برج، وتفقد رئيس الوزراء برج "C08" الذى وصل حتى الآن الى الدور الـ 30، مستعرضًا النموذج المرئى لواجهات ملاحق الأبراج الإدارية والسكنية.





وتناول الشرح الموقف الخاص بتقدم أعمال الواجهات لعدد من الأبراج، وكذا تنفيذ الحوائط، والهيكل المعدنى للبرج الأيقونى، بالإضافة إلى تقدم الأعمال الخاصة بمنطقة الخدمات المركزية والبنية التحتية لها.





كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته اليوم للعاصمة الإدارية الجديدة، أعمال تنفيذ الحديقة المركزية الموجودة بقلب العاصمة الإدارية، وقام بجولة تعرف خلالها على سير العمل في قطاعات تنفيذها، للوقوف على الموقف الحالي، والأعمال المطلوب تنفيذها لاكتمال المخطط المرتقب لهذا المشروع الهام.





ووجه رئيس الوزراء بأهمية الإسراع في معدلات تنفيذ مشروع الحديقة المركزية، وتكثيف الزراعات ومصادر الري بها، وذلك في ضوء أهميتها حيث تعتبر "رئة" العاصمة الإدارية الجديدة، ومتنفسًا لقاطنيها وزوارها وتضيف مظهرًا حضاريًا وصحيًا لهذا المشروع الحضاري العملاق.





واستمع رئيس الوزراء خلال جولته إلى عرض حول أعمال تنفيذ مشروع الحديقة المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت الإشارة إلى أن التنفيذ يتم على مساحة تصل إلى نحو 723 فدانًا، بالإضافة إلى 5 مشروعات إستثمارية مصاحبة جار التصميم لها.





وتمت الإشارة إلى أن مشروع الحديقة المركزية يتم تنفيذه على ثلاثة قطاعات، تبدأ من مسجد الفتاح العليم، وصولًا إلى منطقة الأعمال المركزية، ومن المخطط أن تضم النادي الرياضي، وبحيرة القراءة والعلوم، والسينما المفتوحة، والحديقة التراثية، وحديقة الأعمال الفنية، وبحيرة الفنون، وحديقة تعليمية للأطفال، ومجمع المطاعم، والنادي الريفي، وبحيرة القوارب، ومنتجعا صحيا، وحديقة ذات طابع إسلامي.





وشهدت الجولة استعراض موقف تقدم أعمال التنفيذ بالمشروع بالنسبة للقطاعات الرئيسية، ومكونات كل قطاع، ونسب التنفيذ الحالية، كما تضمنت الزيارة تفقد رئيس الوزراء لمشروع الحى السكنى الخامس بالعاصمة الإدارية الجديدة "R5 – جاردن سيتى"، وقيامه بجولة فى أرجاء المشروع، استمع خلالها رئيس الوزراء إلى شرح من مسئولى وزارة الإسكان، حول الموقف التنفيذى لأعمال هذا المشروع الذى يقوم بتنفيذه عدد من الشركات، ونسب الانجاز الخاص به، وفى هذا الصدد تمت الاشارة إلى أن مشروع "R5" يأتى نسقه المعمارى الحديث امتدادًا للطراز الفريد لحى جاردن سيتى العريق.





وقال مسئولو الوزارة: تبلغ مساحة الحى السكنى الخامس "جاردن سيتى الجديدة"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، 885 فدانا، ومن المقرر أن يضم 23 ألف وحدة سكنية تتكون من شقق سكنية وفيلات متصلة وشبه متصلة ومنفصلة، وعدد من الوحدات الفاخرة، بجانب منطقة للأبراج السكنية مع استخدام مختلط بالأدوار السفلية، بها حوالى 2000 وحدة سكنية، بالإضافة إلى توافر جميع الخدمات، حيث توزع الوحدات بحى "جاردن سيتى الجديدة"، كالتالى، 295 عمارة سكنية، و105 فيلات، و175 مبني تاون هاوس وتوين هاوس، و11 برجًا للإسكان المختلط، و96 عمارة إسكان مختلط.​



