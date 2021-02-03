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برلمان

برلمانية عن مؤتمر مصر تستطيع: تطوير الصناعة هدف يستحق بذل الغالي والنفيس

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 03:06 م
النائبة د/ منى عبد
النائبة د/ منى عبد الله، عضو مجلس النواب
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معتز الخصوصى
أشادت النائبة د. منى عبد الله، عضو مجلس النواب، بتنظيم وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، الذي من المُقرر أن ينطلق فى الايام المقبلة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مُشيرة إلى أن إقامة هذه المؤتمرات تُساعد على تطوير قطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر، وأحد أكبر القطاعات الرئيسية في توفير فرص العمل، خاصة في ظل أنتشار فيروس كورونا القاتل. 

وأشارت د. منى عبد الله، خلال البيان الصادر لها، إلى أنه منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حكم البلاد وهو يسعي جاهدًا على تطوير قطاع الصناعة بأعتباره أحد الركائز والمنقذ الوحيد أثناء الأزمات، وأكبر دليل على ذلك نجاح الدولة في مواجهة الفيروس بفضل التنمية الاقتصادية ويأتي ذلك بشهادات دولية وعالمية، على عكس ماحدث في الدول العالمية المُتقدمة. 

وأكدت أن تطوير الصناعة في مصر هدف يستحق منا بذل الغالي والنفيس، لكنه لا يتحقق تلقائيًّا، أو بتجاهل خبرات الدول التي سبقتنا في زيادة معدلات النمو الصناعي والصادرات وتوفير المزيد من فرص العمل، لافتًا إلى أن الدولة تعمل على  تذليل كافة العقبات أمام الاستثمار عامة والاستثمار الصناعي خاصة.
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