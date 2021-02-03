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محافظات

شاهد .. أسامة ربيع يتفقد متحف قناة السويس استعدادا لاستقبال المعروضات

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:37 م
صدى البلد
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انجي هيبة
أجري  الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، جولة لتفقد مشروع متحف قناة السويس العالمي بالإسماعيلية ، وذلك استعدادًا لبدء دخول المعروضات.

ورافق الفريق اسامة ربيع ، خلال الزيارة المهندس محمد عبدالعظيم عضو مجلس إدارة الهيئة ، ومدير إدارة الأشغال ، والدكتور محمد الذهبي استشاري المشروع ، حيث كان في استقبالهم المهندس مبارك منصور مبارك رئيس قطاع القناة وسيناء ، والمهندس أحمد جامع رئيس القطاع مدير فرع سيناء والمهندس محمد عبدالله العلواني مدير المشروع.

من جانبه، صرح المهندس مبارك منصور ، بأن مشروع المتحف عبارة عن أعمال إنشائية وترميم أول مبنى إداري لقناة السويس، وأعادته لسالف عهده وإدراج استراحة فرديناند ديلسبيس داخل المتحف ، كما يتضمن أيضا عمل جدارية تذكارية تحكى تاريخ قناة السويس، مضيفا أن المتحف يشغل مساحة عشرة آلاف متر مسطح ، تشمل مساحة المباني المشغولة منها  5500 متر مسطح وبدروم بمساحة 1200 متر مسطح، كما يشمل المشروع شبكة أنفاق داخلية ممتدة خارج نطاق المتحف.

وأضاف المهندس أحمد جامع أن المبنى يضم 99 قاعة و114 باب و175 نافذة و303 عمود خشبي.
شاهد .. أسامة ربيع يتفقد متحف قناة السويس استعدادا لاستقبال المعروضات
شاهد .. أسامة ربيع يتفقد متحف قناة السويس استعدادا لاستقبال المعروضات
شاهد .. أسامة ربيع يتفقد متحف قناة السويس استعدادا لاستقبال المعروضات
شاهد .. أسامة ربيع يتفقد متحف قناة السويس استعدادا لاستقبال المعروضات
شاهد .. أسامة ربيع يتفقد متحف قناة السويس استعدادا لاستقبال المعروضات
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