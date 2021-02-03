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فن

إطلالة جذابة لـ مي عمر من كواليس مسلسل "لؤلؤ"..شاهد

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 03:06 م
صدى البلد
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أسماء الحسيني
شاركت الفنانة مي عمر، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة أنيقة أبرزت رشاقتها.


وتألقت بها مي عمر بجيب قصيرة باللون الأبيض والأسود، ومرتديه معها قميص باللون الأبيض،وأكملت أناقتها بحقيبة حمراء وحذاء أسود.

ويلاحظ أنها ظهرت بنفس الاطلالة في مسلسلها الجديد "لؤلؤ".
كا تشارك مي عمر مؤخرا في بطولة مسلسل "لؤلؤ" مع عدد من نجوم الفن منهم  أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.


العمل من تأليف زينب عزيز وانتهت من نصف الحلقات، ويخرجه محمد عبد السلام، وتم ترشيح عدد من الفنانين للمشاركة فى البطولة، وتم ترشح كل من أحمد زاهر، وإدوارد، ونجلاء بدر، وأحمد مجدى، ونيرمين الفقى، وعدد آخر من الفنانين.


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