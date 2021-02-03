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وزيرة الصحة: انفراجة قوية في توافر لقاحات كورونا منتصف فبراير

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 03:10 م
الدكتورة هالة زايد،
الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة
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هاجر إبراهيم
أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن مستوى عدد الإصابات بكورونا في انخفاض ملحوظ، كما أن عدد الحالات المنومة في العناية المركزة والتنفس الصناعي قلت، ناصحة المواطنين بالحفاظ على الإجراءات الاحترازية.
وأضافت "هالة" خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن دخول اللقاحات إلى مصر سيعطى حماية أكبر من الوباء، موضحةً أنه بمنتصف الشهر الجاري سيكون هناك انفراجه قوية في اللقاحات وتوفيرها، حيث إنه سيتم نقلها للمواطنين من كبار السن ودور الرعاية الصحية. 

وتابعت أن مصر منفتحة على كل العالم، لافتة إلى أنه يتم العمل حاليا مع اللقاح الصيني والبريطاني وسيتم الدخول للقاح الروسي.


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