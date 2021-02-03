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تعليم

تطبيق الإلكتروني بالجامعات الخاصة ولا جديد بقواعد القبول .. مؤشرات مطمئنة للطلاب بتنسيق 2021 / 2022

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:21 م
صدى البلد
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نهلة الشربيني

يترقب طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة العربية والأجنبية ، كل ما يتعلق بحدوث أي تغيرات جديدة في نظام التنسيق من قواعد القبول بالإضافة إلى تطبيق التنسيق الإلكتروني بالجامعات الخاصة.

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ومن جانبه قال السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، إنه ليس هناك أي تغيرات يشهدها تنسيق الجامعات للعام الدراسي 2021 /2022 بقواعد القبول حتى الآن، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق التنسيق الإلكتروني للجامعات الخاصة بالعام الدراسي الجديد.

 

واضاف "عطا" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحذر الطلاب بشكل مستمر خلال فترة التنسيق من الكيانات الوهمية التي تحاول جذبهم، مشددا على عدم التقديم الالتحاق بأي من الكيانات غير المرخصة وغير مدرجة ضمن الجامعات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي.

 

وفي سياق متصل أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، أنه ستم فتح موقع التنسيق لطلاب الشهادات السودانية وإعلان الجدول الزمني لتنسيق الشهادات المعادلة السودانية والليبية، بمجرد أن يتسلم كل طالب الشهادة الخاصة به.

 

وأوضح "عطا" أن الطلاب الذين سيتم ترشيحهم للجامعات الحكومية وذلك وفق مجموعة الحاصل عليه، ومن ثم سيتم النظر في إمكانية بدء الدراسة العام العالي أو الأنتظار للعام الدراسي المقبل.

 

وأشار إلى أن تنسيق الطلاب بالدولتين تم تأجيله نظرًا لظروف جائحة كورونا العالمية والتي أدت إلى تأجيل الامتحانات وتأجيل إصدار الشهادات الثانوية بهاتين الدولتين وذلك عن طريق مكتب التنسيق وفقًا للقواعد المقررة لقبول هذه الفئات للعام الجامعي ٢٠٢٠-٢٠٢١.

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